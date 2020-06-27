FATİH DOĞAN

Kaptan Burak dümende!

Konyaspor ligde kalmak için büyük bir savaş veriyor! Üstün oynadığı maçta deplasmanda Gençlerbirliği'ne yenilmesi, ardından geçen hafta son dakikalarda Sivas'la berabere kalarak 2 puan bırakması Beşiktaş maçını daha önemli hale getirmişti.

Ancak karşılaşma 14. dakikada bitti. Bitiren de Hadziahmetovic! Lens'in bileğine öyle bir bastı ki VAR bu pozisyonda kırmızıyı kaçırmadı. Böyle bir hatanın, sorumsuzluğun bedeli de ağır oldu.

Beşiktaş'ın kaptanı Burak Yılmaz da geçen hafta olduğu gibi bu fahiş hatanın faturasını kesti. Sol çaprazdan sağ ayağıyla ters köşeye vuruşu jeneriklik ve mükemmel bir goldü.

Geçen hafta; son vuruşlarda verimsiz olan N'Koudou'ya güzel bir gol attıran Burak dün de yine eleştirilerin hedefindeki Diaby ve Lens'e de iki asist yaptı. Burak bu asistlere devam ederse gönderilecek futbolcuların listesini değiştirebilir!

Dün Burak'ın asistini yapan sol bek Rıdvan'a da değinmek lazım. İki haftalık performansıyla Caner'i gölgede bıraktı; transferdeki pazarlık gücünü elinden aldı.

Dün de pasları, atakları en önemlisi doğru pozisyon alışıyla neredeyse hatasız oynadı. En çok top kapan oyuncu da oldu. Rıdvan böyle giderse sezon sonu transferine kesin gözüyle bakılan N'Sakala'yı da kulübeye mahkum eder.

Konya maçından önce biri as kadrodan iki futbolcusunda Koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş için bu haftayı da üç puanla kapatmak çok önemli. Çünkü Beşiktaş 50 puan grubuna girdi. Böylece 3.'lük ve Avrupa hedefi daha da belirginleşti. Artık Ahmet Nur Çebi başkan da Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ da, Sergen Yalçın da "Geride kalan maçların hepsini kazanırsak karşımıza nasıl bir tablo çıkar" hesabı yapıyordur. Hakları da var.

Özellikle rakiplerinin altta da üstte de her sonuca gebe maçları var.

Hak demişken Atiba'nın şanla, şerefle ve bileğinin hakkıyla 200. maçına çıkmasını unutmayalım. Tribünlerde belki alkış yoktu ama gönüllerde fazlasıyla vardı...