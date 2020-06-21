FATİH DOĞAN

Kartal kanatlandı

Şampiyon parolasıyla yola çıkan bütün takımların güçlü bir hücum hattı oluşturmasının yanısıra onları destekleyecek kanat beklerinin çok iyi olması şarttır.

Oyunu rakip alana yıkmanın, ilerde çoğalırken çizgiye inip farklı pozisyon alternatifleri üretmenin anahtarı bek oyuncularıdır. Dün Denizli deplasmanında Beşiktaş'ı 5-1'lik farklı galibiyete ulaştıran oyunun iki temel noktası vardı. Birincisi; sağda Gökhan ve sol bekte Rıdvan'ın sağ açık gibi sürekli hücum hattının içerisinde ve etkin bir şekilde oynamalarıydı. Lens Denizlispor'un 54'de Estupinan ile attığı kontratak golünde Lens topu sağdan bindiren Gökhan'a verse o gol olmazdı. Hatta Beşiktaş 2-0'ı bile yakalayabilirdi. Gökhan Gönül 5 dakika sonra ceza sahasının göbeğinde kafa golüyle 2-1'i bulmasa Beşiktaş bu maçı 5-1'e ulaşamaz, kırılma anı yaşayabilirdi. Gökhan sözleşmesinin uzatılmasını hakettiğini gösteren muhteşem bir performans sergiledi. Diğer oyunculara birşey demem ama performansıyla Gökhan Gönül'le orta yol bulunup sözleşmesinin bir yıl daha uzatılması doğru olur. Sol bek Rıdvan bu maçta da hücum hattında ne kadar rahat ve etkili bindirmeler yaparak bizleri mahçup etmeyeceğini gösterdi. İkincisi; Açılış golüne imza atan Kaptan Burak'ın, N'Koudou'nun güzel golünde de, Ljajic'in golünde de asisti vardı. Bu ülke istekli ve hazır bir Burak'ın nasıl etk-i li bir golcü olduğunu bilir. Dün maçtaki hırsı üst seviyedeydi. Takım tarafından sevilen, hızıyla büyük potansiyel olan N'Koudou'nun son vuruşlarda iş bitiricilik sorunu yaşadığını biliyoruz. Dünkü görüntüsü geliştirilebilir, bir yıldız kazanılabilir fikrimizi destekliyor. Kartal'ın kanatları bir de golcüsü çok iyi olunca farka uçtu. Özellikle bu hücum hattı geçen hafta sahaya sürülen hücum hattına fark attı. Sergen Yalçın'ın maç öncesi "Şampiyonluğa oynayan bir takım istiyorum. Burası Beşiktaş 10-11 tane genç oyuncuyla oynanmaz" sözleri kamuoyundan önce yönetime net bir mesaj...