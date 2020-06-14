FATİH DOĞAN

Kartal’ın kalite sorunu var

Koronavirüs gölgesinde "özel protokolle de olsa" futbola geri döndük! Tribünlerin boş kaldığı, süreçte psikolojik travmalar yaşayan takımların hazırlık maçı dahi yapmadan oynamak zorunda kaldıkları bir ligde onlardan çok iyi performanslar beklemek hayalcilik olurdu.

Beşiktaş'ın da dün Antalyaspor karşısında diğer takımlar gibi fiziksel zafiyetler yaşadığını gördük. Ancak bu kalite sorununu daha net ortaya çıkardı. Bırakın Vodafone Park'ta "Ruhumuz yeter" diyerek para verip karton resimlerini koyan taraftarları, gerçeği dün tribünde olsa yine takıma etki edemezdi. Özellikle ilk yarı üretemeyen bir forvet, pozisyon alamayan bir defans hattı izledik. Sahada varlığı ile yokluğu hiç belli olmayan forvette Güven arkasında Diaby, Boateng ve Boyd dörtlüsü o kadar uyumsuz, o kadar etkisizdi ki tribündeki taraftar kartonlarının bile kanı çekildi!!!

Planını Beşiktaş defansının kademe hataları üzerine kuran Tamer Tuna ilk yarı 2 golle zekasının karşılığını aldı. Vida, Ruiz ve Gökhan'ın kademe hataları sonucu düştükleri kötü durumu telafi etmek için ikinci yarı daha fazla gayret etmek zorunda kaldı. Beşiktaşlıların ilk yarıdaki tek tesellisi genç Rıdvan oldu. Sergen hoca sahada dökülen Güven Yalçın ve Diaby'i çıkarmak için neden 2-0'ı bekledi bilinmez! 55'te kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kafasını dahi kaldıramadan topu kaleciye nişanlayan vasat Boyd'a nasıl tahammül etti hâlâ anlamış değilim!

Antalya'nın Sinan'ın 47'de direkten dönen şutunu kenara koyuyorum 65'te Boateng, Boyd, Güven gibi vasat oyuncuların çıkmasından sonra Beşiktaş toparlandı. Adem'in de istekli oyununu eklediğinizde son 30 dakikadaki üstün futbol yenilgiyi çıkarmaya yetmedi. Ancak son yarım saat kimseyi kandırmasın. Beşiktaş'ın bu kadar vasat oyuncuyla yol alabileceğine hiç ihtimal vermiyorum.