Bundesliga bizim için iyi bir örnek

FATİH DOĞAN

Futbol; dünyanın en fazla kitleye ulaşan,en büyük eğlence kaynağı... İş ve pazarlamadünyasının lokomotifi, bahis şirketlerinin gözbebeği.Hal böyle olunca futbolu pandemi biledurduramadı. Nihat Özdemir'in giydiğioynanma süreciyle çelikten birzırha dönüşmeye başladı. Bu krizden eli güçlenerekçıkacak gibi görünüyor. Son toplantıda18 kulübündiyerekTFF'ye verdiğidesteği, Nihat Özdemir'in liderliğini güçlendirdi.Futbol kalitesine gelince...12 Haziran'a kadar bizim takımlarımızdasakatlık risklerinin artacağını da öngörerekfizik kondisyon olarak yeteri seviyedehazır olacaklarına inanıyorum.Beşiktaş ve Çebi ile ilişkileri iyi olan Ali Koç,Beşiktaş'a rağmen Beşiktaş'tan futbolcu almaz.Ancak Beşiktaş,Beşiktaş mecburi tavırlaiki oyuncuya kapıyı açıyor. F.Bahçe de Beşiktaş'ınanlaşamamasını bekliyor. Gökhan için ücret taviziverilebilir ama ayrılık yüksek ihtimal.Beşiktaş gençlerle başarı öyküsü yazmış, hemde birkaç kez.Gençlere dönülmeli. Şu batmış ekonomide futbolave başarıya aç gençlerin arasına tecrübeli vekaliteli 3-5 yıldız serpiştirince 30 milyon Euro gibibütçelerle başarı gelir. Destekliyorum.Aurelio iyi bir profesyonel, iyi iletişim yeteneğinesahip zeki bir isim, F.Bahçe'ye değer katacaktır.AncakDahanet olmalı. Emre Belözoğlu sportif direktör oldumu? Bu açıklanmalı. Erol Bulut'ta karar kılındı mı,paylaşılmalı. Bu, yol alırken avantaj sağlar.Bu soru bence adaletli ve doğru bir sorudeğil.Kazananbelli olur. Ancak hayatın döngüsü zamanı geldiğindeki çok fazla kalmadı, Fatih Terim oturduğupostu gençlere bırakacaktır. Sergen Yalçın, OkanBuruk, Erol Bulut, İbrahim Üzülmez ve daha birçokhoca gümbür gümbür geliyorlar