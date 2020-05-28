28 Mayıs 2020, Perşembe
FATİH DOĞAN
Bundesliga bizim için iyi bir örnek

Bundesliga bizim için iyi bir örnek

28.05.2020, Perşembe
12 Haziran için geri sayım başladı... Nasıl bir 8 hafta bekliyorsun?
Futbol; dünyanın en fazla kitleye ulaşan, en büyük eğlence kaynağı... İş ve pazarlama dünyasının lokomotifi, bahis şirketlerinin gözbebeği. Hal böyle olunca futbolu pandemi bile durduramadı. Nihat Özdemir'in giydiği "ateşten gömlek" oynanma süreciyle çelikten bir zırha dönüşmeye başladı. Bu krizden eli güçlenerek çıkacak gibi görünüyor. Son toplantıda 18 kulübün "Para yok, kriz büyük" diyerek TFF'ye verdiği "Siz en iyisini bilirsiniz!" desteği, Nihat Özdemir'in liderliğini güçlendirdi. Futbol kalitesine gelince... Bundesliga iyi bir örnek. 12 Haziran'a kadar bizim takımlarımızda sakatlık risklerinin artacağını da öngörerek fizik kondisyon olarak yeteri seviyede hazır olacaklarına inanıyorum.

Gönül'ün Beşiktaş'tan ayrılma ihtimali yüksek
Gökhan ve Caner'in Fenerbahçe'ye döneceği konuşuluyor. Giderler mi?
Beşiktaş ve Çebi ile ilişkileri iyi olan Ali Koç, Beşiktaş'a rağmen Beşiktaş'tan futbolcu almaz. Ancak Beşiktaş, Gökhan ve Caner'e yıllık 750 bin Euro teklif edecek. Beşiktaş mecburi tavırla iki oyuncuya kapıyı açıyor. F.Bahçe de Beşiktaş'ın anlaşamamasını bekliyor. Gökhan için ücret tavizi verilebilir ama ayrılık yüksek ihtimal.
Kriz nedeniyle yeni dönemde genç bir Beşiktaş izleyebilir miyiz?
Beşiktaş gençlerle başarı öyküsü yazmış, hem de birkaç kez. Bu ülkede 4 büyüklerden bu işi başaracak bir takım varsa Beşiktaş'tır. Gençlere dönülmeli. Şu batmış ekonomide futbola ve başarıya aç gençlerin arasına tecrübeli ve kaliteli 3-5 yıldız serpiştirince 30 milyon Euro gibi bütçelerle başarı gelir. Destekliyorum.

Terim oturduğu postu gençlere bırakacaktır
Aurelio, F.Bahçe teknik ekibine katıldı. Başarılı olur mu?
Aurelio iyi bir profesyonel, iyi iletişim yeteneğine sahip zeki bir isim, F.Bahçe'ye değer katacaktır. Ancak F.Bahçe çok zaman kaybediyor. Daha net olmalı. Emre Belözoğlu sportif direktör oldu mu? Bu açıklanmalı. Erol Bulut'ta karar kılındı mı, paylaşılmalı. Bu, yol alırken avantaj sağlar.
Çimşir, Yalçın, Buruk ile F.Bahçe için adı geçen Bulut... Gençler mi, Terim mi?
Bu soru bence adaletli ve doğru bir soru değil. Fatih Terim ağır sıklet, gençler hafif sıklet... İkisine maç yaptıramazsın... Kazanan belli olur. Ancak hayatın döngüsü zamanı geldiğinde ki çok fazla kalmadı, Fatih Terim oturduğu postu gençlere bırakacaktır. Sergen Yalçın, Okan Buruk, Erol Bulut, İbrahim Üzülmez ve daha birçok hoca gümbür gümbür geliyorlar
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