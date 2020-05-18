Olimpiyat meşalesi sönmeyecek

FATİH DOĞAN

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Koronavirüs nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ile ilgili gelinen son durumu değerlendirdi.'a telekonferansla bağlananKoronavirüs'ün pandemi olarak ilan edilmesinden sonraÇünkü 3 önemli kriter vardı:Dünyanın olimpiyata, insanlığın olimpiyat ruhuna ihtiyacı var.İlk kez de pandemi nedeniyle ertelendi. Şuna inanıyoruz ki, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın meşalesi sönmeyecek. Tokyo 2020'nin 2021'de çok daha farklı ve anlamlı şekilde gerçekleştirileceğini düşünüyorum.IOC, Olimpiyat Oyunları'nın tüm paydaşları, yayın hakkı sahipleri ve sponsorlarla sürekli görüşüyor. 23 Temmuz 2021'de Olimpiyat Oyunları yine aynı program ile başlayacak. IOC yönetimi, 14 Mayıs'ta 800 milyon dolarlık bir destek programını kabul etti. 650 milyon dolarlık bölüm, ertelenen olimpiyat oyunlarının bazı harcamalarına kullanılacak. Diğer 150 milyon doları ise uluslararası federasyonların olimpiyat komitelerince sporculara sağlanacak destekler çerçevesinde değerlendirilecek.Avrupa'da hazirandan itibaren normalleşme başlıyor. Bizde de haziranda başlaması bekleniyor. Bu yıl önemli bir kota yarışması olmayacak. Ama Dünya Okçuluk Federasyonu olarak ekim-kasım aylarında 2 dünya kupası yapacağız.Olimpiyatlar için 24 Mart itibariyle tüm dallarda yüzde 57 kota kazanılmıştı. Kalan yüzde 43 için 1 yıl süre var. Kazanılmış yüzde 57 kota 2021'de geçerli olacak. Kalan 43 için federasyonlar yeni yarışma takvimlerini belirleyecek.Kazanılan kotalar geçerli ama federasyonlar değiştirme hakkına sahip. Türkiye için sporcularımız tarafından kazanılan kota sayısı, 11 olimpik spor dalında (kadın voleybol takım kotamız dahil) 58 oldu. Daha fazla kota kazanma şansımız sürüyor.