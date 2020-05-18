18 Mayıs 2020, Pazartesi
FATİH DOĞAN
Olimpiyat meşalesi sönmeyecek

Olimpiyat meşalesi sönmeyecek

18.05.2020, Pazartesi
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Koronavirüs nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ile ilgili gelinen son durumu değerlendirdi. SABAH'a telekonferansla bağlanan Erdener, yaşanan süreci ve merak edilenleri anlattı…

BİZİM 3 ÖNEMLİ KRİTERİMİZ VAR

Koronavirüs'ün pandemi olarak ilan edilmesinden sonra 24 Mart'ta IOC Başkanı Thomas Bach, Japonya Başbakanı Sayın Shinzo Abe ile görüştü ve Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları yine TOKYO 2020 adıyla 2021 yılı temmuz ve ağustos aylarına ertelendi. Çünkü 3 önemli kriter vardı: İnsan sağlığı, sporcuların antrenman olanaklarına ulaşamaması, kota müsabakaları ve oyunlar için seyahat kısıtlamalarının olması.

2021'DE DAHA ANLAMLI OLACAK

Dünyanın olimpiyata, insanlığın olimpiyat ruhuna ihtiyacı var. Olimpiyat oyunları 1896'dan bu yana 3 kez savaşlar nedeniyle iptal edildi. İlk kez de pandemi nedeniyle ertelendi. Şuna inanıyoruz ki, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın meşalesi sönmeyecek. Tokyo 2020'nin 2021'de çok daha farklı ve anlamlı şekilde gerçekleştirileceğini düşünüyorum.

800 MİLYON DOLARLIK DESTEK

IOC, Olimpiyat Oyunları'nın tüm paydaşları, yayın hakkı sahipleri ve sponsorlarla sürekli görüşüyor. 23 Temmuz 2021'de Olimpiyat Oyunları yine aynı program ile başlayacak. IOC yönetimi, 14 Mayıs'ta 800 milyon dolarlık bir destek programını kabul etti. 650 milyon dolarlık bölüm, ertelenen olimpiyat oyunlarının bazı harcamalarına kullanılacak. Diğer 150 milyon doları ise uluslararası federasyonların olimpiyat komitelerince sporculara sağlanacak destekler çerçevesinde değerlendirilecek.

HAZİRANDA NORMALLEŞME BAŞLAYACAK

Avrupa'da hazirandan itibaren normalleşme başlıyor. Bizde de haziranda başlaması bekleniyor. Bu yıl önemli bir kota yarışması olmayacak. Ama Dünya Okçuluk Federasyonu olarak ekim-kasım aylarında 2 dünya kupası yapacağız.

KOTALAR GEÇERLİ

Olimpiyatlar için 24 Mart itibariyle tüm dallarda yüzde 57 kota kazanılmıştı. Kalan yüzde 43 için 1 yıl süre var. Kazanılmış yüzde 57 kota 2021'de geçerli olacak. Kalan 43 için federasyonlar yeni yarışma takvimlerini belirleyecek.
Kazanılan kotalar geçerli ama federasyonlar değiştirme hakkına sahip. Türkiye için sporcularımız tarafından kazanılan kota sayısı, 11 olimpik spor dalında (kadın voleybol takım kotamız dahil) 58 oldu. Daha fazla kota kazanma şansımız sürüyor.
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