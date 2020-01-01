Cesaret yoksa yetenek kaybolur

FATİH DOĞAN

Küllerinden doğan A Milli Takım ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası biletini almayı başaran Şenol Güneş, yeni yıla büyük umutlarla giriyor.Haziran'da başlayacak turnuvaya en iyi şekilde hazırlanacaklarını ve en önemlisi cesur olacaklarını söyleyen Güneş,'a düşünlerini ve hedeflerini anlattı…Avrupa Şampiyonası'na İtalya ile açılış maçıyla başlayacağız.Her gün yeni bir yarış başlıyor, taze bir başlangıç bizim için. Yarınların daha güzel olması için yeni bir yola çıkıyoruz. Sorumluluklarımız var.cesurların işidir, öyle sıradan bir iş değil. Çok yetenekli olabilir ama cesur değilse oyun içinde o yetenek kaybolmaya mahkum oluyor.Cesaretle bunu üreteceğiz. İş olsun diye konuşulan laflar değil. Onu bu takımda görüyoruz.kendi takımlarında iyi oynamalarını ve başarılı olmalarını istiyorum ki moralleri iyi olsun. Kendi takımları için oynasınlar ama bizi de unutmasınlar.- ÖNÜNÜZE büyük engeller çıkabilir ama peşin olarak kabullenmek doğru değil, zaten bunu ülke olarak yapan bir millet değiliz. Mevcut durumumuza göre eksiklerimiz, sorunlarımız var ama biz bu şartlar altında başarı elde ettik, ürettik. Daha fazlasını yapabiliriz.- ELİMİZDEKİ mevcut kadroda büyük değişiklik yapmayı planlamıyorum. Bir-iki oyuncu girebilir. Eldeki grafiğe, sakatlığa bağlı bir durum. Yusuf'a (Yazıcı) çok üzüldüm, ona da geçmiş olsun. Ama kadro iskeleti aşağı yukarı bu olacak diyebilirim. Ne yapacağız, savunmamızı aynı tutacağız ama hücum fonksiyonlarını geliştireceğiz.maçına çıktığımızda çok iyi futbol oynayıp kazanabiliriz. Kaybedersek de başımız eğik olmayacak.Futbolumuzun yanı sıra duruşumuz olduğunu da göstermek istiyoruz. Futbol adına doğruları yapacağız, Fair-Play'in dışına çıkmayacağız. Herkesi hayranlık içinde bırakacak hareketlerimiz olmalı.yanlışlar, kötülükler sizi daha güçlü kılabilir. Durum tespiti için bazı şeyler söylediğinizde mazeret diye algılanırsa bu takım içinde de bize zarar verir.Seyahat uzun geliyor ama sorun değil, biz ev sahibi olacağız.İtalya'yı da yeneceğiz. Ortak hayalimiz olsun dedik onu yaptık.Ama yeniden hikâye yazacağız, yeni bir hikâye, yeni bir başlangıç yapacağız.Şampiyonası'na katılmak öncelikli hedefimizdi.Şampiyonası için kendimize güvenimiz var. Ama rakiplerimiz öyle sıradan takımlar değiller. Galler, Giggs ile beraber iyi bir çıkış yakaladı. Petkoviç ve Mancini Türkiye'yi tanıyor. Hepsinin analizini yapıyoruz. Bayram Hoca, Şeref Hoca, Erhan Hoca diğer hepsi çalışıyorlar. Hem rakibin hem de kendi oyuncularımızın analizini yapıyoruz. Hepsi yapılacak, kimsenin endişesi olmasın.futbolunun uluslararası normlara uygun olarak yapılması gereken işler varsa ben de katkı yapmak isterim.zaman kitap çıkarmayı düşünüyorum ama çıkmasa bile bu konuda öncü olmak hedefindeyim.14 milyon borcu olan kulüplere 15 milyon versek yarın o borç 30 milyon olur. Kulüplerde 14 yabancı var. Yabancıya karşı değilim ama bu şekilde karşıyım, hiçbir kriteri yok. Bu borçların büyük sebebi yabancı futbolcular. Aslında futbol ekonomisi kötü değil. O kadar çok büyüdü ki kulüpler şirket halini almadığı müddetçe düzelmesi zor.