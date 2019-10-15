FATİH DOĞAN

Selam dur lidere

Fransa karşısında tarihteki ilk galibiyetimizi "Dünya Şampiyonu" apoletini aldıktan sonra Konya'da almak bu ekibe nasip olmuştu. Teknik direktör Şenol Güneş liderliğinde, büyük özgüvenle devam ettiğimiz 2020 yolculuğunda 7 maçta 18 puan toplayıp, sadece 2 gol yiyerek ve lider olarak dün gece Paris'te Stade de France kapılarına dayandık.

"Kaybedeceğimiz bir şey yok ama kazanacağımız çok şey var" dedi Şenol Güneş...

Beraberliğin kazanç olduğu ortamda Şenol Güneş, Giroud gibi agresif uzununu dinlendirip Griezmann, Coman, Yedder ve Matuidi gibi hareketli oyuncularla sahaya çıkan Fransa'ya ilk defans bloğunu orta sahada kurdu. Ozan, Mahmut, İrfan Can üçlüsüne Okay ve Kenan'ı da ekleyip kalabalık bir orta sahayla 'önce beraberlik' dedi.

Oyunu kilitleme planı 75 dakika başarıyla uygulandı. 60. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun indirdiği topta Burak Yılmaz'la beklediğimiz gol fırsatını da bulduk. Ama maalesef olmadı.

Özellikle bu sağlam hattan seken topları ve atakları sahanın tartışmasız en iyisi Merih Demiral süpürdü.

Juventus yönetimi ne kadar el ovuştursa hakkıdır. "Didier Deschamps kapanan Türkiye karşısında kilit görevi görebilecek Giroud'yu nasıl 11'de oynatmaz?" sorusunun cevabını Fransız golcü topu filelere bırakınca cevapladı. Cevap netti;

Deschamps büyük bir hata yaptı!

İyi ki de yaptı! Çünkü Konya'da attığı ilk golle Fransa'nın karizmasını çizen Kaan Ayhan, ikinci yarı girdiği oyunda yine sahneye çıkıp çıkarılmayacak golü attı. Euro 2020'ye rezervasyon yaptırdı.

Son Dünya Şampiyonu'nu Konya'da yenmek, evinde yenilmemek çok büyük bir zafer. Lider giden ve lider dönen Millilere helal olsun, Türkiye'nin yolu açık olsun.