Diaby ile kazandı

FATİH DOĞAN

LİG lideri Alanyaspor ile acil galibiyete ihtiyacı olan Beşiktaş arasındaki maçta güzel futbol izlemek düşüncesiyle Vodafone Park'taki yerimizi aldık. Ama çelişkiler ve zıtlıklarla dolu bir maç seyrettik. "Kurallar, takımdan takıma, hakemden hakeme değişiyor dediğimiz çok olmuştu. Dün bir kez daha gördük ki her şeyimiz çelişkilerle dolu. İlk yarıda iki takım adına Burak'ın uzaktan attığı isabetsiz şut dışında tek şut yok. Atiba'nın yetişemediği pozisyon dışında pozisyon yok.

Abdullah Avcı Dorukhan'ı sağ bek, Oğuzhan'ı 8 numarada oynatarak sistem değil ama oyuncu değişikliğine gitti. Ancak ne Adem Ljajiç ne de Oğuzhan top organizasyonu başaramadı. Bel bağladığınız iki oyuncunuz bu kadar top kaybı yaparsa çözüm üretemezsiniz. Bunda bugüne kadar takdirlik işler yapan Erol Bulut'un oynamaktan ziyade oynatmamayı düşünen stratejisinin payı var. Neden Fernandes'i 11'de başlatmadığını veya yediği golden sonra alması tutmayan planını açıklıyor. Abdullah Avcı'nın Adem'i çıkarıp forvet arkasına Diaby'yi sokması doğru bir hamleydi. Maçı çeviren hareketti. Tıkanan oyuna hareketlilik getirdi. Burak'ın penaltı golünden sonra rahatlayan takım bu hamlenin meyvesini 68'de gördü. Burak asistinde Diaby'nin geriden ok gibi gelip topu filelerle buluşturması seyirciyi de kendine getirdi.

Diaby hamlesi gelen iki gol ilk yarıda kilitlenmiş oyunu tamamen açtı. Hem sahada oynayan oyuncular hem de izleyen seyirciler keyif almaya başladı. N'Koudou ve Burak biraz daha şanslı ve daha dikkatli olabilseler skor tabelası yukarıya doğru evrilebilirdi.

Bu maç düşen Beşiktaş'ın silkinme maçıydı. Galibiyetin tadını hatırlama maçıydı. Abdullah Avcı'nın kader, Beşiktaş'ın ölü toprağını üzerinden atma maçıydı.

Başardılar... Aslında gerisi teferruat...