FATİH DOĞAN

Rakibin planı tuttu

İzlanda karşısına özellikle ilk 45 dakika gurur kaynağımız orta sahayı Konya'da, özgüvenimizi Refkkjavik Havalimanı'nda unutmuş gibi çıktık! Takım futbolunu sert ve iyi şekilde uyguladığını bildiğimiz İzlanda oyun alanını iyi daraltarak ve ilk hamlelerde topa basarak adeta orta sahamızı felç etti. İzlanda'nın sahada kilitleyip duran toplarla gol bulma planı Rostov'da oynayan sol stoper Ragnar Sigurdsson'un duran toplardan attığı 2 gol üzerinden açıklanabilir. Başarılı da oldu.

Ancak bu plana biz yanıt veremedik. Sakat Mahmut'un yerine Ozan Tufan ve Cengiz'in yerine Hakan Fransa maçının iki farklı futbolcusu olarak değişime katkı vermedi. İzlanda'nın Türkiye'ye Fransa'nın bıraktığı boş alan fırsatını vermediğinin altını çizelim.

Güneş'in oyunu açmak için ikinci yarı sahada yokları oynayan Kenan ve İrfan'ı çıkarıp Yusuf ve Abdülkadir'i alması oyunun rengini değiştirdi. İlk yarı üst üste 3 top yapamayan Türkiye, ikinci yarı oyun dengesini sağladı. Ancak bu toparlanmaya rağmen Dorukhan'ın 40. dakikada attığı golün devamını getiremedi. Ozan Tufan'ın alternatifsizliği ve oyunda kalması takıma adeta yük oldu. Günün iyilerden Dorukhan'ın çıkarılıp son tercihte Güven'in girmesi sonucu değiştirmeye yetmedi. Hakan Çalhanoğu da beklentilerin çok gerisinde kaldı. İkinci yarının en net gol pozisyonu Merih'in bulduğu ve kaçırdığı gol pozisyonuydu. O gol olsa ve beraberlik gelse Euro 2020'nin anahtarıyla Türkiye'ye gelebilirdik. Ancak bu mağlubiyete rağmen Fransa'dan aldığımız 3 puan yolumuzu aydınlatıyor. 2 maçta 3 puana bakıldığında bu genç takım inancı ve desteği hakediyor.