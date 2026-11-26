Trabzonspor fırtınası Karadeniz'den hızlı esiyor. Bordo-mavili camiada özlenen heyecan yeniden yükseliyor. Tribünlerde umut, sahada mücadele, taraftarın yüreğinde şampiyonluk ateşi var. Trabzonspor 7'de 7 yaptı! Hem de öyle böyle değil... Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u 3-0, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Rizespor deplasmanında 4 golle kazandı. Gaziantep'i, Alanyaspor'u ve Eyüpspor'u da geçti. Thomas Reis yönetimindeki Fırtına, yedi maçta 21 puanı cebine koydu. Rakip filelere 18 gol gönderdi, kalesinde yalnızca 3 gol gördü. Daha ne olsun! Son kurban Eyüpspor oldu. Papara Park'ta Ozan Tufan'ın attığı gol üç puanı getirdi. Aslında Trabzonspor'un attığından çok kaçırdığı konuşulmalı. Bordo-mavililer öyle pozisyonlara girdi ki biraz daha becerikli olsalar tabelada bambaşka bir skor yazacaktı. Top bir o kalede, bir bu kalede dolaştı. Fırtına esti, rakip savunma neye uğradığını şaşırdı. Ama futbolun cilvesi bu! Bazen bir golle kazanırsın, bazen beş gol atsan yetmez. Önemli olan kazanmaktır. Trabzonspor kazanmayı alışkanlık haline getirdi.

REIS GELDİ, FIRTINA'NIN ROTASI DEĞİŞTİ!

Thomas Reis'in takıma dokunuşu dikkat çekici. Alman teknik adam, kısa sürede takıma mücadele ruhu aşıladı. Oyuncular birbirine daha yakın oynuyor. Hücumda cesaret, savunmada disiplin var. En önemlisi takımın kazanacağına dair inancı yükseldi. Trabzonspor'da futbolcular artık yalnızca formayı taşımıyor, formanın ağırlığını da hissediyor. Takımda bordo-mavi ruh yeniden canlanıyor. Üstelik Reis, Trabzonspor tarihinde ligde üst üste 7 galibiyet alan ilk yabancı teknik direktör olarak da tarihe geçti. Bu başarı küçümsenemez.

ZİRVEDE HESAP DEĞİŞİYOR!

Trabzonspor 28 puanla ikinci sırada. Lider Galatasaray'la arasında sadece 3 puan var. Yani zirve artık uzak değil. Şimdi herkes aynı soruyu soruyor: O yıl bu yıl mı? Trabzonspor taraftarının bu soruyu sorması için yeterince sebebi var. Ama şampiyonluk öyle yedi maç kazanmakla gelmiyor. Uzun bir maraton bu. Sakatlıklar olacak, cezalar olacak, kötü günler yaşanacak. İşte gerçek şampiyon adayını bunlar belirleyecek. Trabzonspor'un yapması gereken belli: Ayağı yere sağlam basacak, rehavete kapılmayacak, her maça final gözüyle bakacak. Çünkü bu camianın beklentisi sıradan bir başarı değil. Trabzonspor, İstanbul'un üç büyüklerine karşı kafa tutmanın ötesinde, Anadolu'nun şampiyonluk umududur. Bunu geçmişte defalarca gösterdi. Karadeniz'in hırçın dalgaları nasıl önüne çıkanı sürükleyip götürüyorsa, Trabzonspor da aynı inançla yoluna devam etmeli. Bir de taraftar var... Bordo-mavi atkısını boynuna takan, yağmurda çamurda takımının peşinden koşan, yenilse de sevdasından vazgeçmeyen taraftar... Onların hayali belli. O kupayı yeniden Trabzon'a getirmek! Benim de yıllardır söylediğim bir söz var: Bize Her Yer Trabzon! Şimdi bu sözün hakkını verme zamanı. Reis dümeni Karadeniz'e çevirdi. Fırtına yedi maçtır dinmiyor. Rakipler dikkat etsin! Çünkü Trabzonspor'un hesabı yalnızca üç puan değil. O sene bu sene olsun! Kupa yeniden Trabzon'a gelsin! Bize de bordo-mavi kaşkolu boynumuza takıp şampiyonluk türküleri söylemek düşsün!