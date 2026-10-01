Bordo-mavi isyan

Trabzon'un bir tek bordo-mavisi var. Bir tek... Ne petrolü var Trabzon'un... Ne altını... Ne doğalgazı... Ne de gökdelenlerle övünecek bir zenginliği... Ama bordo-mavisi var. Ve o bordo-mavi, bu şehrin servetidir. Çocuğun ilk öğrendiği renk... Babanın oğluna bıraktığı miras... Dededen toruna geçen sevda... Yağmurda ve fırtınada terk edilmeyen bir aşk... Trabzonspor budur. Hakemlerin Trabzonspor'un aleyhine çaldığı düdük önemlidir. Şehrin yüreğine dokunuyorlar çünkü. Bordo mavi camianın hakem kararlarına yönelik öfkesi buradan büyüyor. Çünkü mesele bir penaltıdan... Bir kırmızı karttan... Bir VAR görüntüsünden ibaret değil. Mesele adalet duygusu. Futbolun en büyük sermayesi de zaten budur. Adalet duygusu yoksa tribün susmaz. Tam tersine daha çok bağırır. Daha çok sorgular. Daha çok itiraz eder.

Merkez Hakem Kurulu'nun görevi ise tam burada başlıyor. Hakemleri eğitmek... Performanslarını değerlendirmek... Karar standartlarını yükseltmek... Ve en önemlisi, herkese aynı teraziyi tutmak. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden gözaltında? Galiba kafa kopardığı için... Trabzonspor taraftarı hakemlerin aynı pozisyona başka maçta başka, Trabzonspor maçında başka yorum yaptığını sordu hep? "VAR neden bazen gözünü dört açıyor da bazen gözlerini kapatıyor" diyor. Neden hep Trabzonspor'un aleyhine kararlar veriliyor? Trabzon insanı saf değildir. Futbolu da dün öğrenmedi. Bu şehir hakem kararlarını yıllardır izliyor. Hangi düdüğün ne anlama geldiğini biliyor. Hangi kararın futbolun içindeki hata, hangisinin tartışmalı olduğunu da görüyor.

Taraftar hakem atamalarını MHK yaptığını biliyor. Demem o ki... Kimse Trabzonspor'a ayrıcalık istemiyor. Trabzonspor'a kıyak da istemiyor. İstenen tek şey adalet. Trabzonspor'un lehine hata yapılırsa da hata. Aleyhine yaparsa da hata. Forma rengi düdüğün rengi olmamalı. Çünkü bordo-mavi yalnızca bir futbol kulübünün renkleri değildir. Trabzon'un hafızasıdır. Trabzon'un gururudur. Trabzon'un çocukluk fotoğrafıdır. Sokakta top oynayan çocuğun hayalidir. Babasının omzunda maça giden evladın heyecanıdır. Tribünler de aynı koltuğa oturan ihtiyarın duasıdır. Bordo-mavi bir şehrin ortak kalp atışıdır. İşte bu yüzden... Bordo-maviye kıymayın! Trabzonspor'u hakem tartışmalarının içine gömmeyin. MHK'nın işi maçların sonucunu tartışmalı hale getirmek değil, tartışmayı azaltmaktır. Çünkü futbol zaten yeterince zor. Trabzonspor'un taraftarı zaten yeterince cefakâr. Bu şehrin elindeki tek zenginliktir bordo-mavi. Onu da tartışmalı düdüklerle yıpratmayın.

Trabzon'un tek umudu, tek büyük sevdası, tek ortak serveti, bordomavidir. O renklere dokunmayın. Çünkü bordo-maviye kıydığınızda... Sadece Trabzonspor'un formasına değil, bir şehrin kalbine dokunursunuz. Trabzon'un bir tek bordo-mavisi vardır. O da sandıkta aranmaz, siyasette kullanılmaz. O renk; tribünde, formada, bayrakta, atkıda yaşar. Trabzonspor'un rengidir. Siyaset gelip geçer... Bordo-mavi kalır." Trabzonspor bu hakemlerden çok çekti! Bazen bir düdükle maç gitti. Kaldırılmayan bir bayrakla puan uçtu. VAR'daki sessizlik, Trabzonspor'u puandan etti. Bordo-mavili taraftarın hafızası bunlarla dolu. "Artık hakem konuşmayalım" denildi. Konuşuldu. "VAR geldi, hatalar azalacak" denildi. Azalmadı. Trabzonspor'un canını en çok da VAR yaktı.