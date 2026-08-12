Salah’ı şaşırtan şehir

Yıl 1931. Yer Trabzon Kemerkaya sahili. Eski bir fotoğrafın içinde zaman durmuş sanki... Denizin kıyısında iki çocuk. Biri 1923, diğeri 1924 doğumlu. Kim bilebilirdi ki o iki küçük çocuk, yıllar sonra insanların hayatına dokunan iki büyük isim olacak? Eski fotoğraflar yalan söylemez. Bir kareye bazen bir ömür sığar. O gün Kemerkaya'da deniz aynı denizdi. Martılar aynı martılardı. Rüzgâr da bugünkü gibi saçları karıştırıyordu. Kader, o iki çocuğun omzuna usulca dokundu. Biri Dr. Krino Kafato... Diğeri Prof. Dr. Muvaffak Akman... Biri doktor oldu. Biri profesör. Biri dünyanın öbür ucuna gitti. Diğeri üniversiteler kurdu. Muvaffak Akman, Trabzon Lisesi ve İdmanocağı forması giydi. Trabzon'da uzun süre doktorluk yaptı. Koyu Trabzonsporlu olan Akman'ın İdmanocağı Yönetim Kurulu üyeliği de var.



"Bize her yer Trabzon" sözleri Salah'ı bile şaşırttı. Trabzon'da futbol saatle ölçülmez. Nefesle ölçülür. Sabah çay ocağında başlar. Dolmuşta devam eder. Akşam sahilde biter. Ertesi gün yeniden başlar. Çünkü Trabzon'da futbol bir spor değil bir kimliktir. Hem de nüfus cüzdanındaki soyadından daha güçlüdür. "Bize her yer Trabzon" sözü boşuna çıkmadı yani. Bu cümle bir slogan değil. Bir yaşam biçimidir. Dünyanın neresinde olursan ol. Londra'da, Berlin'de, Doha'da... Hiç fark etmez. Bir yerden mutlaka bordo-mavili bir atkı çıkar.



Trabzonspor'a dünya çapında bir yıldız olan Salah'ın gelmesi sadece futbolu değil, şehrin ekonomisini de hareketlendirdi. Oteller doldu, restoranlar canlandı, forma satışları patladı, esnafın yüzü güldü. Ve dünyanın gözü Trabzon'a çevrildi... Turizmden ulaşıma kadar birçok sektör bu ilgiden payını aldı.. Kısacası Salah'ın gelişi sadece sahada değil, çarşıda, pazarda ve kasada da gol etkisi yapacak. Trabzonspor da Trabzon da kazanacak! Asıl ilginç olan Trabzonsporlu kadınlar. Onların Trabzonspor sevdası anlatılmaz, yaşanır. Trabzonspor'un maçı varsa düğünler ertelenebilir. Misafir erken gönderilir. Bir Trabzonlu teyze düşünün. Salah'ın adını tam söyleyemiyor. "Geliyorsa gelsin, sağı toparlar" diye analiz yapmış... Başka biri... "Evladım Salah hızlı mı?" "Çok hızlı." "O zaman bizim yaylaya da çıkar."



Transfer haberi sadece erkekleri ilgilendirmez. Mahalledeki ablalar da yorum yapar. "Bu çocuk karakterli mi?" "Annesini sever mi?" "Uyum sağlar mı?" Sanki gelin adayı değerlendiriliyor. Düşünün... Salah yüzünden Trabzon'da herkes forma satın aldı. Çünkü Trabzon'da aidiyet hızlıdır. İnsanlar seni hemen sahiplenir. İşte bu yüzden "Bize her yer Trabzon" sözü dünyanın en güçlü yerel cümlelerinden biridir. Bu cümlede gurbet var. Hasret var. İnat var. Ve en önemlisi Trabzonspor var. Salah geldi hoş geldi. Ama Trabzon'daki futbol aşkı hiçbir transfere bağlı değildir. Trabzonspor sevgisi yıldız oyuncularla başlamadı. Yıldız oyuncular geçer. Ama bordomavi sevda hep kalacak. Trabzonspor Yöneticisi Serkan Kılıç bu sezon Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Lig'de 50-55 maç oynayacaklarını bu yüzden kadroyu geniş kurmak istediklerini söyledi... Kılıç, Salah'ın forma satışlarında Messi ve Ronaldo'dan sonra üçüncü sıraya oturduğunu söyledi. Serkan deli uşaktur, mangal yüreklidir boş konuşmaz...