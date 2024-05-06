06 Mayıs 2024, Pazartesi ERMAN TOROĞLU











‘Çekil arkadaş top oynayalım’ Galatasaray, Sivas'ın beklemediği şekilde oyuna başladı. Yani nasıl? Çok hızlı başlayıp, topyekün Sivasspor'un üzerine saldırıp sağlı sollu akınlarla oyuna başlamadı. Kendi defansını hafif geriye aldı, Sivas'ın defansını ileriye çıkardı. Sivasspor, defansı ileriye çıkınca geriye dönüşleri zor olan bir takım. Ancak Sivas'ın üzerine gidersen ve o ceza alanının üzerinde ve önünde defans yapmaya kalkarsa hücum eden takımın işi zor oluyor. Çünkü iyi defans yapıyorlar. Nitekim hemen öne geçtiler.

İkinci yarı Sivasspor mecburi ileri doğru çıkacaktı. Bu da Galatasaray'ın ekmeğine yağ sürmek demekti. Bir gol attılar ama anında iki tane yiyiverdiler. Dün gece Galatasaray'ın attığı bütün goller belli ki antrenmanlarda çalışılmış goller. Birbirlerini çok iyi tanıyorlar, aynı beyinden düşünüyorlar. Bu da iyi çalışmışlığın bir eseri. Şimdi Galatasaray'ın önünde bir maç kaldı, Karagümrük ile oynayacakları. O maçı aldıklarında zaten iş bitti demektir. Zaten bitti ama futbolda her türlü sürprizi düşüneceksin. Hakemlik bir maç olmadı. Ancak şu var; hakem iki takımın da oyun kurmasını zaman zaman engelledi. Futbolcuların oyun alanlarına girdi. Bir yerde onlara müdahale etti. Yani neredeyse "Çekil arkadaş top oynayalım" demeleri kaldı.

Sivasspor, Fenerbahçe'den puan aldı ama dünkü Galatasaray o Fenerbahçe değildi.