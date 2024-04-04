04 Nisan 2024, Perşembe ERMAN TOROĞLU











İki ihtiyar da çok iyi iş çıkardı Türk futbolunda öyle şeyler oluyor ki, sahanın içinde kalmamız gerekirken sahanın dışından konuşuyor ve yazıyoruz… Tabii bu bizim elimizde değil. Çünkü futbolun sahibi yok. Futbolun sahibi kim? TFF… Ara ki bulasın. Haliyle bu rezalet ortamdan futbolcular da etkileniyorlar. Etkilenmiyorum deseler de kimseyi inandıramazlar. Kimi başkanını koruyor, biri yönetimini koruyor, biri başka bir şeyden bahsediyor… Bu sezon can güvenliğine bir şey olmadan bitse de kurtulsak. Bu sezon gökten zembille inmedi bu olaylar, bunların olacağı geçen yıldan belliydi. Fenerbahçe, iyi başladı Adana Demirspor maçına. Golü de buldu, pozisyonları da… Sonra sahneye kalecisi çıktı. Hata yapmadı, futbol ukalalığı yaptı. Bu çocuk bir türlü akıllanmıyor. Aynı hatayı Göztepe'de de yapıyordu. Bir gol yersen iki gol atmak mecburiyetindesin. Kalecin iyiyse şampiyon oluyorsun, bu dünyanın her yerinde böyle. İyi bir kaleci, bir lig sezonu boyunca en az 5 tane maçı kazandırıyorsa o zaman ipi göğüsleme şansın var. Yoksa olamazsın. F.Bahçe'nin dünkü maçında sahaya damga vuran iki ihtiyar vardı. Biri Dzeko, diğeri Tadic… İkisi de iyi işler yaptılar. Tadic attığı golle, yaptıklarını taçlandırdı. Türkiye'de bu tip oyuncular iş yapıyor. Şampiyonluğa oynuyorsan, bu iş şaka götürmez. En ufak hatada ah-vah olursun, bakın Fenerbahçe'nin kaçırdığı şampiyonluklara. Hep düşen takımlara verdikleri puanlarla kaçırdılar şampiyonlukları. Kadıköy'ün zemini iyi gözüküyor, yakın çekimde de öyle. Yalnız sarılacivertlilerde bu kadar sakatlık kafa karıştırıyor. Bunun için çeşitli etkenler olabilir; antrenman yaptıkları zeminler ve idman şekilleri. Bu kadar sakatlık normal değil.