29 Eylül 2023, Cuma ERMAN TOROĞLU











Livakovic’i gördünüz mü? Tehir maçları da oynandı, yani 6 hafta bitti. 6 haftanın tamamına baktığımda keyif veren Fenerbahçe var, Adana Demirspor var. Galatasaray, 90'ar dakikaya baktığınızda çok az, çok kısa bölümlerde keyif veriyor. Diğer maçların tamamını seyredemediğim için bilemiyorum ama maalesef görüntü bu. Nitekim, bu Başakşehir, Galatasaray ile de oynadı. Galatasaray, 2-0 öne geçmesine rağmen maçı bitirmek için göbeği çatladı. Ama Fenerbahçe çok rahat bir şekilde oyunu bitirdi. Sarılacivertlilerde vazifesini yapmayan futbolcu var mıydı? Bence yoktu. Fenerbahçe'nin kalecisi Livakovic'i kaç kere televizyonda gördük? Zaten bunun cevabını verdiğinizde maçın nasıl bir şekilde oynandığını görüyorsunuz.

Fenerbahçe sahaya iyi yayıldı, bütün futbolcular birbirlerine yardım ettiler, hepsi mücadele ettiler, hepsi koştular ve haklı bir galibiyet aldılar. Skor daha da farklı olabilirdi. Eğer olmadıysa sarı-lacivertliler, daha fazla gaza basmadılar.

Fenerbahçe sahaya iyi yayılıyor ve bütün futbolcular yere sağlam basıyorlar. Bu şunu gösteriyor; Demek ki iyi çalışıyorlar. Önümüzdeki haftalar, yani hem lig hem de Avrupa kupası maçları bunu daha bir şekilde gösterecektir. Bu rakipleriyle alakalı mı, yoksa kendi güçleri mi? Bunu daha net bir şekilde göreceğiz.

Maçın özeti bence şu; F.Bahçe kalecisi iyi antrenman yapamadıysa bunun suçluları takım arkadaşlarıdır!..