24 Eylül 2023, Pazar ERMAN TOROĞLU











Futbol en ufak hatayı kaldırmaz Maç başlıyor, Galatasaray'ın çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Kopenhag karşılaşmasının izleri var. Başakşehir zaman zaman topu iyi kullanarak sarı-kırmızılı takımın rahat hareket etmesini engelliyor. Bir direkten dönen topları var, bir de 2'ye 1 girip kaçırdıkları pozisyon var.

Galatasaray takım olarak değil de ferdi olarak oynuyor. İyi oyuncuları var, geniş kadroları var ama daha henüz sahada taraftarlarına şöyle rahat rahat futbol seyrettirecek oyunu oynayamıyorlar. Aslında Başakşehir üzerine geliyor, rahat pozisyon yakalaması lazım… Ama o güçleri yok.

Ziyech sakatlanıyor, oyundan alınacak ve sahanın kenarına gelip konuşuyorlar. Yerine girecek oyuncu hazırlanmadan çıkıyor ve 10 kişiyle golü yiyorlar. Bu ayarda bir takım böyle bir golü yememeli.

Sahada tedavi olmalısın ve o arada senin yedek oyuncun girmeli, eksik kalmamalısın. Futbol böyle bir oyun, en ufak hatayı kaldırmıyor.

Hakem faul verir vermez takdir hakkını kullanır, onun işi. Anlamadığım bir şey var, adam taç atacak, topu eline alıyor. 10-12 metre gidiyor, sonra taç atışını kullanıyor. Artık bunu da uygulamazsanız neyi yapacaksınız merak ediyorum.

Kaleci Muslera yine topu oyuna sokarken yanlış işler yaptı. Daha da önemlisi, yediği goldeki hatasıydı. Muslera gibi bir kaleciye hiç yakışmadı.

Aslında Günay iyi bir kumaş, bazı maçlarda ufak ufak oynasa iyi olmaz mı? Hem de yerli hakkını kalecide kullanmış olursun.