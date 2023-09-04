04 Eylül 2023, Pazartesi ERMAN TOROĞLU











İki takımın kadrosunda büyük fark var Maça başlamadan önce Avrupa Şampiyonu olan A Milli Voleybol Takımı'nı tebrik ediyorum. Tırnaklarıyla söküp aldılar resmen şampiyonluğu. Öpülesi eller diyorum ben. Gönülden kutluyorum kızlarımızı. Hepsinin alnından öpüyorum. Hep konuşuyoruz, endirekt vuruş, direkt vuruş ama bizimkiler direkt vuruşu attılar ve kupayı aldılar. Helal olsun onlara.

Bu destansı başarıyı kutladıktan sonra dönelim Ankaragücü-Fenerbahçe maçına…

İki tarafın kadrosuna baktığında arada büyük fark var. Ankaragücü'nün oyuna çıkarıp aldığı oyuncular aynı değil. Bu fark sahaya yansıdı ama bu farkın daha fazla oyuna yansıması lazımdı. Ankaragücü'nün ortaya koyduğu mücadeleyi beğendim. Bunu diğer maçlarda da yaparlarsa ortalamanın üzerinde kalırlar. Fenerbahçe'nin daha farklı oynaması gerekirdi. Golün geldiği dakikalarda gol "Geliyorum" dedi zaten ve sarılacivertliler o golle galibiyete ulaştı. Fenerbahçe, Avrupa'dan cuma sabahı döndü ama bu tempoda oynamak bir bahane değil.

Beşiktaş'ın kadrosu için bunu söyleyebiliriz ama Galatasaray ve F.Bahçe'nin kadrosu daha geniş ve etkili. Avrupa'yı bahane etmeye hakları yok.

Bakıyorsun, yedekten aldığın oyuncu Cengiz Ünder. Böyle geniş bir kadroya sahip olan Fenerbahçe'nin, Ankaragücü karşısında daha farklı bir oyun oynamasını beklerdim. Ankara'da Eryaman Stadı'nın zemini de gerçekten kötüydü. İsmail Yüksek'in gördüğü kırmızı kartın sebebi de tamamen sahanın zemini. Bakmayın yeşil göründüğüne, o zemin çok futbolcunun başına iş açar. Ankaragücü'ne bir stat lazım. F.Bahçe bu maç, bir de önceki Samsunspor deplasmanından iyi sonuçlar alarak döndü. Çok zorlu iki deplasmanda kazandılar. Bakın, rakipleri oralarda puan kaybedebilir. Fenerbahçe Ankara'da önemli bir virajı döndü.