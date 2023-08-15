15 Ağustos 2023, Salı ERMAN TOROĞLU











Konuşana değil, konuşturana bakın Kötü değil çok kötü bir maç. Gol atmayı düşünmeyen, Salih'i santrfor oynatan bir Karagümrük düşünün. Beşiktaş'ın iki topu direkten döndü, bir penaltı kaçırdı, sonra bir gol attı. İyi mi oynadı? Hayır. Değerlendirmeyi şöyle yapıyorum; Beşiktaş'ın oynadığı takım nasıl bir takım. Bu sene ligde en az 6-7 tane şu andaki görüntülerine göre düşecek takım var. Böyle bir cümle yazabiliyorsan ligin kalitesini siz düşünün. Maç 21.00'de başlıyor, takriben 24.00'e doğru bitecek. 24.00'ten sonra İstanbul'da ulaşım zaten olmayacak. Maç biletleri 750 TL. Ertesi gün mesai var, çocuk nasıl gitsin, kadın nasıl gitsin! Bu işleri organize ederken, bunların hepsini düşünmen lazım, düşünmek lazım. Hakem için bir şey söyleyeceğim; çok net aynı iki pozisyon var. Birinde Karagümrüklü oyuncu sarı kart görüyor doğru. Aynı pozisyonda Beşiktaşlı yapıyor kart yok. İşte size maçın hakeminin yorumu… Ondan sonra da federasyon bas bas bağırıyor 'Hakemleri konuşmayın' diye. Konuşana değil, konuşturana bakın.