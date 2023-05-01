01 Mayıs 2023, Pazartesi ERMAN TOROĞLU











Oyun hakemi zorlamadı Bu yazıyı kaleme almaya başladığımda dakika 86'ydı ve maç 2-1'di. Bu ana kadar karş-ı laşma için genel yorumum şu; derbiyi kazanması gereken takım Beşiktaş, kazanmaması gereken taraf Galatasaray… Ama işte bu futbol; belli olmaz. Maçı hem izliyorum hem de telefonda yazdırıyorum. Dakika 55; G.Saray'da hiç oynamayan iki isim var: Mertens ve Oliveira… Acaba 2. yarı kımıldanırlar mı dedim ama kımıldanamadılar. Beşiktaş da rakibinin üstüne geldikçe geliyor. Peki kulübedeki teknik adam ne yapıyor? Hiçbir şey. Beşiktaş bu arada farkı da açabilir ama onlar öne geçtikten sonra maalesef telaşlı top kullanmaya başladılar. Aboubakar etkili değildi. Çok top ezdi ve arkadaşlarına rahat pozisyonlar hazırlayamadı. Cenk çok çalıştı, iyi işler yaptı. Ama Beşiktaş'ın en iyisi Fernandes'ti. İyi yerlere girdi, topu ayağına aldı, mızrak gibi orta sahayı da geçti, defansın üzerine yüklendi. Bakınız; maç boyunca Beşiktaş kalecisinin kurtardığı bir pozisyonu söyler misiniz? Ya da Galatasaray'ın ahlar vahlar içinde kaçırdığı bir pozisyon! Yok… Muslera geçen karşılaşmalarda oyun kurmaya kalktı ve takımı gol yedi. Aynı şeyi dün de yaptı, yine gol yediler. Akıllanmamışlar. Son 7-8 dakikaya girildiğinde artık Gomis'i kullanacaksın. Seni son dakika golleriyle buraya getirdi. Hem arkadaşları için hem de rakip takım için önemli bir isim. Okan Buruk bunu neden yapmadı anlayamadım.

Hafta içi bu kadar baskıya rağmen bence hakem iyi işler yaptı. Hoş Galatasaray, Beşiktaş'ı oynadığı futbolla zorlayamayınca tek taraflı futbol oynandı. Bu da hakemin işine yaradı. Beşiktaş puan kaptırsa ya da kaybetseydi futbol adına yazık olurdu. Tam yazının sonuna gelmiştim. Etkili olmadığını söylediğim Aboubakar, güzel bir top buldu ve geç de olsa tabelayı 3 yaptı. Bu mağlubiyet kesinlikle Okan Buruk'a yazar. Oyunu okuyamadığı için.