20 Nisan 2023, Perşembe ERMAN TOROĞLU











Cevabı Göksel Gümüşdağ verecek! Jesus, son haftaların Fenerbahçe'deki en iyi oyuncusu Arda'yı forvete alarak takımı da kendisini de kilitledi. Haliyle koca 45 dakika boşa gitti. Çünkü Fenerbahçe takımı, oyun kuramadı. Başakşehir, istediği gibi oynadı. Topu kontrollü kullanabilseler farkı artırıp, Fenerbahçe'yi yenebilirlerdi. Ama şunu söyleyeyim; sahada çok akıllı bir hakem vardı. Öyle güzel düdükler çaldı ve çalmadı ki, Başakşehir takımını kımıldatmadı. Ben bu tip hakemler için "Kaşarlı hakemler" derim. Zaman zaman sahneye çıkarlar, gerekeni yaparlar. Bunun için o takım, bu takım önemli değil. Yani bunlar damgalı hakemler. Soyadı Arslanboğa… Ben hep şunu derim, "Bu akşam kimi boğacak?" Tabii bunun en iyi cevabını Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ verir. Çünkü bunlara en fazla sahip çıkanlardan biri oydu. Aynı sarı ve kırmızıları Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın aleyhine kullanabiliyorsa o zaman ona "Helal olsun" derim. Futbolculara öyle kartlar verirsen, sinirlendirirsen, sonra o futbolculara kırmızıları yapıştırırsın. Ama şunu söyleyeyim; "Başakşehirli futbolcular çok beyefendi futbolcularmış."

Fenerbahçe yine son dakikalarda sıçradı. Yine iyi futbol oynamadılar ve direkten döndüler. Maalesef Türkiye'de futbol böyle oynanıyor… Herkes kaderine razı olsun.