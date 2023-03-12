12 Mart 2023, Pazar ERMAN TOROĞLU











Hakeme fazla iş düşmedi Güzel bir maç olacak zannettik ama olmadı. Galatasaray bıraktığımız gibi çıkmadı. Kasımpaşa'da da fazla bir şey olmayınca vitaminsiz bir maç oldu. İlk 40 dakika bu maçta hiçbir şey yok. Galatasaray topla oynuyor görünüyor ama hikâye. Daha sonra zorlana zorlana 2 pozisyon var İcardi ile yakalanan, onlar da aman aman pozisyon değil Galatasaray lehine

İkinci yarı, yeni transfer Zaniolo girince biraz kıpırdanma oluyor. Nitekim o arada da bir gol çıkıyor. Golü yedikten sonra Kasımpaşa biraz kımıldıyor. Ama onlar da hücumda vitaminsizler. Galatasaray geçtiğimiz yıllarda böyle tek farklı önde götürdüğü maçlarda gol yiyerek zor pozisyonlara düşüyordu. Onun için bu maçta sonlara doğru gol yememek için topyekûn mücadele ediyorlar

Şu bir gerçek; ne kadar iyi antrenman, ne kadar fazla hazırlık maçı yaparsan yap, gerçek karşılaşmanın sana verdiği maç gücünü ve havasını bulamazsın. Nitekim bu Galatasaray'da net şekilde göründü. Mertens'in olmaması da Galatasaray'ın ritmini düşürmüş. Onun için 'Oyunu yavaşlatıyor' diyenler, dünkü maçı bir kez daha izlesinler. Mertens'li Galatasaray ile Mertens'siz Galatasaray arasındaki farkı görürler.

Şu da ayrı bir gerçek. Büyük takım küçük takım olayı yavaş yavaş Türkiye'de kapanıyor. Onun için de 'yarım sıfır' da önde olsan, bu maçı bitirmeye gayret edeceksin. Çünkü yarım sıfıra da kazanılan bir üç puan var. Bazı yorumlarda Galatasaray'ın galibiyet rekoru kıracağı söyleniyordu. Ortaya konan bu futbolda 'onun da tesiri var' söylemini kabul etmiyorum.

Hakeme fazla bir iş düşmedi. Sadece ikinci yarının başında Torreira'nın, Tirpan'a yaptığı müdahale sonrası gördüğü bir sarı kart var. Kırmızı olur muydu, tartışmaya açık.