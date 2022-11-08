08 Kasım 2022, Salı ERMAN TOROĞLU











İkinci sarı yanlıştı Güzel, mücadeleli bir maç oldu. 11'e 11 oynansaydı daha iyi olurdu. Batshuayi'nin 2. sarı kartı bence sarı değil çünkü öyle bir pozisyonda sarı kart da gösterilmez. Yani hakem 11'e 11'i yapamadı.

Serdar Aziz'in penaltı pozisyonunda top ele, kola geliyor mu? Eğer geliyorsa penaltı vermesi gerekirdi. Ama görüntüler öyle bir şekil ki bırakın bizi; VAR ve hakemler de çözemiyorlar. Rıza hoca F.Bahçe'yi iyi tahlil yapmış. Sarı-lacivertlilerin istemediği şekilde oynattı takımını ve ikinci yarıda üç sarı kartlı futbolcusunu oyundan aldı 'eyyam olur' diye. Düşünün teknik adamlar, hakemlerin vereceği kararları önceden tahmin edip korkuyorlar ve oyun planlarını değiştiriyorlar. Aslında iki sarı kartlı oyuncu da Fenerbahçe'deydi. Birisi Emre Mor, diğeri Batshuayi. Ben, "Batshuayi iyi bir profesyonel, kart görmez, Emre Mor görür" diye düşünmüştüm ama tersi oldu. Sahanın en fazla çalışan adamı İrfan Can Kahveci, sonra da Valencia. Valencia, Batshuayi ile beraber oynadığında çok fazla varlık gösteremedi. Ama Batshuayi atıldıktan sonra ne var ne yok mücadele etti. Bu tip maçlar öyledir. Hakemin verdiği penaltı penaltıydı, kart da gerekmezdi.

Aslında Sivas'ın kadrosu Fenerbahçe'ye göre daha dar ama dün iyi mücadele ettiler, iyi futbol oynadılar; tebrikler. 10 kişi kalan Fenerbahçe çok iyi mücadele ederek 3 puanı kazandı. Hakem zaman zaman iyi işler yaptı. En kötüsü; pozisyonların içine girip topla çarpıştı ve futbolculara engel oldu. Karşı kenardaki yardımcının son kaldırdığı iki bayrak skandaldı. Arkadaş sen oynat, varsa bir şey VAR'dan düzeltirler. Son zamanlarda izlediğimiz iyi mücadelelerden birini seyrettik.