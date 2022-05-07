07 Mayıs 2022, Cumartesi ERMAN TOROĞLU











Halı saha maçı! Dün, daha çok Hatay–Trabzon maçını seyrettim ama G.Antep-Kayseri maçı daha önemliydi. Sonuca göre, düşen takım veya takımlar belli olacaktı. G.Antep 1 puanı alınca, düşenlerin de resmi netleşti. Kayserisporlu oyuncular da aynı Trabzonspor gibi Türkiye Kupası'ndaki maçı düşünüyorlardı. İkisi de salı günü kupa yarı finalinde rövanşa çıkacaklar. Yani ne Trabzon ne de Kayserili oyuncular %100 ile sahadalardı. Bir yerde haklılar da… Belki diğer takımlar mesela Altay, Rize bir ümitle bu maça baktılar ama yani Türkçe'de bir cümle vardır: El, elin eşeğini; ıslık çalarak ararmış! Tam bu hesap oldu. Onun için iki maç da 1-1 berabere bitti.

Hatay-Trabzon maçı tam bir halı sahaydı. Bir taraf topu alıyor, hücuma gidiyor; rakip çok fazla reaksiyon göstermiyor. Sonra topu kapan rakip takım bu kez hücuma gidiyor, bu sefer de diğer taraf baskı yapmıyor. Yani iki maç için de şöyle söylemem lazım: Bir puanı alan da, iki puanı veren de razıydı! Trabzonspor'un yediği golde futbolculara baktığınız zaman pozisyon ofsayt gibi görünüyor ama golü atan oyuncu orta yapılırken, bence topun gerisinde duruyordu. Bu sene geçen hafta şampiyon belli oldu, bu hafta da düşenler. Yani lig bitti.. Bazı takımlar Avrupa'daki Şampiyonlar Ligi hariç diğer kupalar için oynuyorlar ama o kupalar da sezon içinde o takımlar için hiç hayırlı olmuyor.

Seneye eğer baştan bir kopma olmazsa, tuhaf bir lig izleyeceğiz. TFF, Tahkim ve Disiplin Kurullarıyla, MHK ve hakemlerimizle hem çalacağız hem oynayacağız. Öyle görünüyor. 20 sene önceye döndük. 20'nci sıradayız. Türk futbolunun marka değerini yükseltecekti bazı arkadaşlar, bayağı da yükselttiler. O kadar yükselttiler ki altında kaldılar çıtanın! Eskiden bir dans yapılırdı... Bir çıtanın altından geriye doğru bel bükülerek geçilmeye çalışılarak yapılan, adı Limbo! İşte bunu oynamaya çalışanlar, o çıtanın altında kaldılar cümbür cemaat!