25 Nisan 2022, Pazartesi ERMAN TOROĞLU











Felaket ve rezalet Altay, matematiksel olarak değil ama kimya olarak düştü. Peki G.Saray'a ne diyelim? Biriki maçı tesadüfen de olsa almasaydı bugün düşme hattında olacaktı. Çünkü oynadığı futbol düşme hattını hak ediyor. Alınan Rumenler, diğer oyuncular, verilen paralar ve karşılarında Altay takımı... Maç boyunca G.Saray'ın akını yok. Kerem'in attığı golde de kalecinin hatası var. İkinci yarıyı seyrettim, G.Saray tel tel dökülüyor. Altay top yapıyor, akın yapmaya uğraşıyor, zorluyor kendi çapında. G.Saray bu Altay'a tepki gösteremiyor. Eğer maçı seyretmediyseniz 'Aferin G.Saray'a kazanmış' dersiniz ama ben 90 dakika izledim. Net olarak şunu yazabilirim: 'Oynadığı futbol nereden bakarsanız hem felaket hem de rezalet. Sadece bir gol hepsi o kadar.' Ve bu golü korumak için mücadele ettiler. Bakıyorum yedeklerden Arda giriyor. Gomis derseniz dönerken ilkbahardan sonbahara girip kışa geçiyorsunuz. Kardeşim artık düşme hattında değilsin, Avrupa'da yoksun, genç oynat. Belki onlarla biraz daha taraftarını heyecanlandırırsın. G.Saray'ın hocası bunu hangi kafayla yapıyor anlamak mümkün değil. G.Saray'ın işi seneye de zor. Adaylardan biri divan başkanı Eşref Hamamcıoğlu, hani rahmetli başkan Mustafa Cengiz'e mezarlıkta omuz atan adam. Kendi ekibine yemek veriyor, hesap ödemeye gelince diyor ki 'Sen, sen hesabı ödeyin' ve bu adam G.Saray'a başkan olmak istiyor. Vah G.Saray'ın haline. İzmir'e de yazık oldu. İki takımları vardı, hiç olmazsa biri kalsa iyi olurdu. Gelmesi muhtemel takımlara bakıyorum Ankaragücü'nün seyircisi var ama diğerlerinin taraftarı yok. Eğer böyle giderse Anadolu-İstanbul ligi olacak Süper Lig'in adı. Olmayan kalite de bitecek.