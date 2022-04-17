17 Nisan 2022, Pazar ERMAN TOROĞLU











Koç’un elinde bomba var! Öncelikle F.Bahçe seyircisini kutlamak lazım. Takımı ikinci, şampiyonluk çok uzak, ama yine de stat full ve coşkulu. Bu sene Trabzonspor hep öyle, F.Bahçe ve Beşiktaş son zamanlarda böyle. Seyircisiz bu iş oymuyor. İlla şampiyon olacaksın diye bir kanun yok. Dün bir tek şey çirkindi. Korner pozisyonunda sahaya atılan su bardakları. Aslında bu suların insanlara ağzı açık şekilde verilmesi lazım.

Göztepe için son şanslar. Kaybedecek bir şeyleri yoktu, o yüzden de galibiyete oynadılar. Pozisyonlar da yakaladılar ama atamadılar. F.Bahçe kalecisi Altay pozisyonları kurtarmadı, Göztepeliler sürekli Altay'ın üzerine vurdu. Bu kadar seyircisi olan bir takıma yani Göztepe'ye yazık oluyor. Mutlaka idari hataları vardır.

F.Bahçe arkadan geldi ve ikinci sıraya yerleşti. 2-3 haftadır oynadıkları futbolu, dün akşam oynayamadılar. Her zaman da iyi oynayamazsın tabii.

Buradaki olay sezon sonunda verilecek karar. Şu andaki teknik adam İsmail, başkan Ali Koç ve F.Bahçe seyircisi. Hep beraber karar verecekler, çünkü seneye lig böyle olmayacak. 4-5 takımın şampiyonluğa oynayacağı pozisyonda, teknik adam-başkan- seyirci başka boyutlara gelecek.

Futbolda duygusallık yoktur, gerçekler vardır... Onun için şu anda Ali Koç, elinde bombayla duruyor. İyi mi patlar, kötü mü patlar; göreceğiz. Maçın hakem iyi bir maç yönetti. Penaltı pozisyonu zor bir pozisyon, VAR yardım etti ve doğrusunu yaptılar.

Gene tekrar ediyorum. Türk futbolunda bir hakem hegemonyası vardı, eğer bunu kırarsanız alttan genç hakemleri çıkarırsınız. Yoksa üst tarafta hep ısmarlama isimler olacak ki bunlar da münasebetlerinde tehlikeli boyutlara ulaşacaklar. Zaten olayları deştikçe, büyük resmi daha iyi görmeye başladı kamuoyu.