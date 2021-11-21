ERMAN TOROĞLU

Hakem garipti!

Maç net olarak şunu gösterdi; Beşiktaş taraftarı bu sene ne Sergen'den ne de takımdan geçen seneyi beklemesin. Beşiktaş, fizik olarak iyi değildi. Dün gece hangi Beşiktaşlı iyi mücadele etti? Yok... Peki hangi Alanyalı kötüydü? Yine yok... Alanya gayet iyi hazırlanırken; Beşiktaş çok kötü hazırlanmış. Alanya'da bütün futbolcular oyunun içindeydi. Beşiktaş'ta ise tam tersi. Aslında Bülent biraz daha erken oyuncu değişikliği yapsa fizik olarak biten Beşiktaş'ı 75'te bitirirdi. Şu bir gerçek Bülent'in takımları fizik olarak diri, aynı kendi futbolculuğu gibi. Alanya'nın yönetimini çok beğeniyorum. Başkan ve yönetimi çok akıllı hareket ederek bu ligi şenlendiriyor. Akıllı paralara akıllı topçular alıp bazı aptalca transferler yapan takımlardan daha fazla puan alıyorlar. Maçın bir tane pozisyonu var. Hakem endirekt vuruş verdi. Tahmin ediyorum Efecan orada ofsayt çıktı. İkinci pozisyonda Vida topa vururken Vida'nın dengesini bozdu. Efecan olmasaydı düzgün vururdu diye bir yorum yaptı hakem. Tersi olsaydı ne olurdu merak ettim. VAR ile AVAR pozisyonu çözemedi ki hakemi çağırdı. Yani yükü kendi üzerlerinden attılar. Eğer ofsayt çizgisi çekildiğinde Efecan ofsaytsa hakeme söyle direkt başlasın. Çağırmayacaksın niye çağırıyorsun anlamadım. Eğer ilk pozisyonu es geçip Efecan oyuna ve rakibe müdahale ediyor diye çağırdıysa o da ayrı top Vida'dan geliyor. Nereden bakarsanız seyirciyi rahatsız edecek bir poziyon. O zaman ikinci pozisyona çağırıyor. İlk pozisyon ofsayt değil gibi gözüküyor.

Sergen, Ghezzal'a 86 dakika nasıl tahammül etti inanılır gibi değil. Dün kötü Beşiktaş'ın çok kötüsüydü.

Hakem bir ara vücut diliyle öyle kararlar verdi ki... Beşiktaş mağlup ayrılmasın ben de yara almayayım der gibi. Dışarıdan vücut dili okunmaz sanıyor. Hata yaparsın, ortadan çal der gibiydi. Böyle yaparsın yaparsın bir gün başın belaya girer sonun olur. Tavsiyem cin olmadan adam çarpma.