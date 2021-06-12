ERMAN TOROĞLU

üst düzey takımlar, Türkiye'de her maça itiraz ediyorlar. Oyun kuralı ihlali var diyorlar, maçın tekrar edilmesi lazım diyorlar. Ben TFF'nin yerinde olsam, bu maç için itiraz ederdim UEFA'ya!Çünkü maç boyunca İtalyanlar bizden 2 kişi fazla oynadı.Defansta her yerde onlar var, hücum da öyle!Futbol iki yönlü bir oyun. Hem defansı yapacaksın hem de hücum edeceksin. Biz dün hep defans yapmayı düşündük. Eğer sen takım olarak hücum edemezsen, bu sefer rakip senin üzerine gelir.Hem hücum ettikleri için hem de top onlarda olduğu için oynadıkları futboldan da keyif alırlar. Öyle de oldu..Topu alabilmek için koştular durdular.Bir deinsan iyice kahroluyor.Hani maçı radyodan anlatsalar ve biz görmesek diyeceğizki, "Vay anasını ya, neler oluyor maçta!" Yahubiz aptal mıyız! Göstere göstere sahada neler yaşandığınıizliyoruz, olacak iş değil!Herhalde 50 sene önceydi..İtalya'da, İtalya Milli Takımı ile 0-0 berabere ka-dık. Onların kalecisi de Dino Zoff'tu. Maç sonrasındaşöyle bir açıklama yapıldı: Karşılaşma sonrasındaDino Zoff, zatürreden hastaneye kaldırıldı! Demek kibu kadar sene geçmiş, çok fazla farkımız olmamış.İtalya takımı gerçekten deturnuvaya ne kadar iyi hazırlandığını herkesegösterdi. Biz ise toplama bir takım görüntüsüsergiledik.Bu maçı bir Türk hakemi idare etseydi, Türkiye Ligi'nde olduğu gibi sanırım 30 kez faul düdüğü çalar, en az 7-8 de sarı kart gösterirdi.