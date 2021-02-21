ERMAN TOROĞLU

Bu atamalar kafaları karıştırdı

Öyle bir maç ki 5 takımı birden ilgilendiriyor… Alanya kaybetse yukarı grubu yakalaması zorlaşacak, kazanırsa yukarı gruptan kopmayacak, Galatasaray'a darbe vuracak. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ise ellerini ovuşturacaktı. Böyle bir maçın hakemi Zorbay Küçük! Tamam, Zorbay Küçük artık büyük maçları yönetebiliyor. Peki VAR'daki isim kim? Emre Malok… Dörtteki isim kim? Kadir Sağlam. Zorbay sakatlansa o idare edecek yani. Evet, bazı hakemler cezalandırıldı, maç verilmiyor tamam da yardımcıları Zorbay'a yakın adamlar verin.

İki pozisyon var maçta… Biri Onyekuru'nun penaltı beklediği pozisyon, biri de Luyindama'nın kafasına gelen tabanla yaralandığı pozisyon…

Şimdi bu pozisyonlarda kamera çekiyor, hakem ile VAR konuşuyorlar. Yani yorum yapıyorlar. Yorumu yapıp, kararı veren adam sahadaki adam değil. VAR'daki Emre Malok. Daha hayatında Süper Lig'de maç yönetmemiş bir hakem! Sen çağır hakemi o karar versin. İşte bunlardan dolayı kafalar karışıyor. Yalnız seyredenlerin değil, Alanya ve Galatasaray'ın rakiplerinin de karışıyor.

Sarı-kırmızılılar, Alanya'nın istediği şekilde oynamadı. Yani hücuma gidip, arka taraflarını boşaltmadılar. Geçen hafta kupa maçında Galatasaray, Alanyaspor'un istediği gibi oynadı. Nitekim kupada tur atladılar.

Galatasaray defans yaptı, topu Alanya'ya bıraktı tamam… Ama Alanya, çok nadir taç çizgisinden aut çizgisine inebildi. Defansın en zayıf olduğu yer aut çizgisinden yapılan ortalar. Çünkü defans oyuncusu arkasını ve yanını göremez. Psikolojik olarak ortalanacak topa doğru hareket eder ve arka tarafı boşaltır. Topun olduğu yöne istemeden yürürsün. Arka tarafını görmediğin için de oradan gol yersin. Dikkat edin maçın sonlarına doğru bu tip 2-3 orta geldi ve Alanyaspor, Galatasaray ceza alanında çok tehlikeli oldu. Maça baktığınızda beraberlik iki takım için de doğru sonuçtu. Galatasaray büyük takım olma avantajını kullandı.

Maçın G.Saray'ın ilk yarıda attığı golle bitmesi Alanyaspor'un şanssızlığı, sarı-kırmızılıların şansıydı diyebiliriz ama Galatasaray'ın şansına da Alanyalı hücumcular yardım ettiler.

Kalede Muslera hatasız oynadı ama önünde oynayanlar, özellikle de Marcao çok başarılıydı.