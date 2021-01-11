ERMAN TOROĞLU

Hakem hatasızdı

Heyecanı yüksek, kalitesi düşük, seyri iyi bir maçtı. Güzel hareketler oldu, çok acemi hareketler de oldu. Sergen Yalçın bir orta saha çıkardı, ilk yarıyı kaybetti. Orta sahaya bakalım; Atiba, Josef, Necip. Hangisi oyunu pişirecek, forvet de gol yapacak. Bu üç isim ortada mücadele ediyorlar ama top yapamıyorlar. O zaman ne oluyor? Gol atacak adamlar Aboubakar'la Larin, orta sahaya gelip top alıp, hücuma kalkmaya çalışıyor. Yani sen hücumcularını orta sahada yoruyorsun. Bir de Hatayspor maça öyle bir başlıyor ki inanılmaz top yapıyorlar, bire birde adam geçiyorlar, verkaç yapıyorlar, golleri de kaçırıyorlar. Beşiktaş'ın yediği ilk golde kalecinin büyük hatası var. Larin'in attığı golde de Hatayspor kalecisinin büyük hatası var. Tamam hatalarla gol olur kabul ediyorum ama bu kadar göstere göstere hatalar, ligin 'Süper' adına yakışmıyor. Aslında ligimiz süper değil ama adını süper koymuşlar. Hani bir laf var ya, 'yersen'.

İkinci yarı siyah-beyazlılar biraz kımıldadılar. Hatayspor defansı iyi kurdu. İlk yarıda Hataylı oyunculardan bazıları gereksiz yere itirazdan sarı kart gördüler. İkinci yarı bu sefer 'kart görmeyelim' diye bazı pozisyonlara gidemediler. Onun için de Hatayspor'un etkisi azaldı.

Beşiktaş gol pozisyonu yakalıyor ama defansında da büyük açıklar veriyor. Geçen hafta 6-0 kazandıkları Rizespor maçında bile 60 ve 70. dakikalar arası 3-3 olabilirdi. Özellikle şampiyonluğa gidecek takımın, takım defansı iyi olmalı. Allah var; Aboubakar da Larin de hücum defansı iyi yapan oyuncular. Onlar hücum defansı iyi yapıyorlar ama Beşiktaş'taki defanslar defansı iyi yapamıyorlar. Yani birileri vazifeden ayrı artı yaparken, diğerleri vazifelerini yapmıyorlar.

Hakem maça tesir edecek büyük hata yapmadı. Topla çarpışması ona yakışmadı. Ama bence şu anda Türkiye'nin en iyisi.