ERMAN TOROĞLU

Bakalım MHK bu işlere ne diyecek!

Yusuf Erdoğan, Taksim Meydanı'ndan vurdu, Kasımpaşa'dan gol oldu. Öyle bir vurdu ki Terim'i 90+1'de soyunma odasına yolladı. Çok enteresan, sezon başı Beşiktaş yönetimiyle Sergen Yalçın, Galatasaray yönetimiyle Fatih Terim papaz oldular. Kulüp olarak bu işlerin böyle yürümeyeceği kesin. Hadi Sergen Yalçın'ın elinde fazla malzeme yok. Fatih Terim'in elinde bayağı malzeme var. Eğer ağlayacaksa Sergen ağlayabilir ama Fatih Terim'in buna hakkı yok.

Şu bir gerçek; iki tarafın yöneticileriyle teknik adamları oturacaklar, tamam mı, devam mı diye bakacaklar. Sergen ile bu sezonun artık devamı zor. Ben Fatih Terim'in yerinde olsam bu seneyi ıskalarım. 'Kusura bakmayın' derim giderim. Çünkü iki tarafın hem Sergen'in hem Fatih'in bir konuşursak havaları var. Peki yöneticiler de bir konuşurlarsa ne olur!

Kasımpaşa akıllı oynadı. Top Galatasaray'da fazla gözüktü ama hikâye. Aslında şu gözüküyor; Eski çamlar bardak oldu. Küçük dediğimiz takımlar makul transferlerle doğru işler yapıyorlar. Büyükler de kendilerini hâlâ dev aynasında görüyorlar.

Bir sözüm de MHK'ye. Önceki gün ve dün iki tane aynı pozisyonu yaşadık. Birinde Cisse'ye faul yapıldı, hakem devam ettirdi. Sonunda penaltı oldu. Fenerbahçeli oyuncu gelecek hafta oynamayacak. Geriye dönüp bakıldı, nedense faul görülmedi VAR'da ki çok net bir fauldü. Rakip Cisse'ye bakarak yükseldi. Peki dün ne oldu? Kasımpaşa net bir gol attı. Yardımcı hakem bayrak kaldırdı, ofsayt diye. Baktılar pozisyon gol, bu sefer bu golü nasıl iptal ederiz diye döndüler 60 metre geriye. Çok tartışılır bir pozisyonda faul yarattılar. Amiyane bir tabir: Bademcikten gol oldu, 6-7 tahlil yaptılar. Kalın bağırsak, ince bağırsak, mide, kan tahlilleri sonuçta anüste basur buldular. İki akşamda olan komik iki pozisyon. Acaba MHK ne diyecek, merak ediyorum.