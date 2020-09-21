ERMAN TOROĞLU

Hakem Karaoğlan gördüğünü çaldı

Güzel bir maç oldu. İki tarafın da hataları vardı, daha az hata yapan kazandı. İki takımın da kadrosu belli oyunculardan kurulu yani belli oyun sistemleri var, çok fazla yeni oyuncu yok, birbirlerini tanıyan isimler. Zaten iki haftaya baktığımızda kimler şampiyonluğa oynar belli… G.Saray, Fenerbahçe, Başakşehir'i sayabiliriz. G.Saray'ın diğerlerine göre bir avantajı var; hazır iki tane santrforu var. Şu anda diğerlerinde bu yok. Başakşehir'de Demba Ba var. Ama o da etkili değil. Öyle bir penaltı yaptı ki son derece hatalı. Vuramadıysan bırak. Ne gerek var elle oynamaya?

Zaten G.Saray öne geçince büyük avantaj sağladı. Sebebi Başakşehir kapalı defanslara karşı zorlanıyor. Rakip üstüne geldiği zaman çabuk oyuna çıkıp rakibin arka tarafında açık alan bulan bir takım. Zaten ikinci yarı başlarken Okan baktı ki olmayacak Crivelli'yi soktu. Hani forvette iki uzunla rakip defansı dağıtayım diye ama o iki uzunu kullanacaksan topu kenarlardan aut çizgisine indirip orta yapmalısın. Başakşehir ne yaptı? Ceza alanı kenarından ceza alanı ön çizgisine gelmeden doldur boşalt yaptı.

G.Saray'ın orta sahası çabuk hareket edebilse farkı açabilirdi. Belhanda ile Arda çalışıyorlar ama bir yere kadar. Taylan müthiş iş yapıyor. Hani lastik patlar da yapıştırır kullanırız ya her tarafa o koşuyor. Falcao ilk yarı çok yalnız kaldı. İstediği topları alamadı. Ama Diagne girdi, G.Saray'ın orta alanı da çıkmaya başladı. Yani şu net: Diagne-Falcao ikilisi bir teknik adam için şans. G.Saray belki de ileride büyük rakibi olacağı birisini 3 puan geriye attı. Oynadıkları toptan kendileri de keyif aldılar.

Genç hakem Atilla Karaoğlan iki tarafa da belli oranda yaklaştı. Art niyetli davranmadı. Kafasında farklı şeyler yoktu, gördüğünü çalmaya çalıştı. Genç hakemlere ihtiyacımız var.