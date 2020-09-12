ERMAN TOROĞLU

Bunlar çok yaşanacak!

Hastalık olayından sonra sizin saha, bizim saha falan hikâye. Neden? Zaten seyirci yok. Yani itici güç... Maalesef küçük takımlarda çok rastlanan bir olay dün gece yine görüldü. F.Bahçe'den daha iyi oynuyorsun. Öne geçene kadar da bayağı etkilisin. Ama 1-0'dan sonra anlaşılmaz bir şekilde defansa çekiliyorsun. Ne derler, korkunun ecele faydası yok. 2-0 yapsan işi bitireceksin. Ama işte o zihniyet hiç değişmiyor; büyük takım, küçük takım...

Erol Bulut, şu anda bıçak sırtında. Ya olacak ya olmayacak. Görüntüye geldiği zaman da tedirginliği yüzünden okunuyor. Şu bir gerçek; F.Bahçe geçen seneden biraz daha farklı. Nasıl? Bence sezon sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacaktır. Ama şunun da altını çizmek lazım; koca bir sezon seyircisiz oynanacak. F.Bahçe, bu futbolunu kendi sahasında oynamaya kalkarsa çok zor anlar yaşar. Çünkü ligdeki çok takım Rizespor anlayışında oynamaz.

Hakem F.Bahçe lehine vermesi gereken birinci penaltıyı görmedi, VAR'la verdi. İkinci penaltı pozisyonunu kendi verdi. Birinci pozisyon net penaltı. İkinci penaltı için şunu söylerim; aynı penaltıyı F.Bahçe aleyhine çalarsan helal olsun. Çalamazsan yazıklar olsun.

Birinci penaltıda hakem, "Kol kapalı, penaltı değil" işareti yaptı. Yani "Öyle gördüm" dedi. Ama umumi istek üzerine VAR'a gitti. Kolun kapalı olmadığını gördü ve penaltıyı verdi. Buraya kadar her şey tamam...

İkinci penaltı pozisyonunda Rizeli oyuncu kolunu açarak rakibini markaj mı yapmak istedi, yoksa koluyla rakibine vurdu mu? Fenerbahçeli oyuncu darbe aldı mı, kendini yere mi attı? Sen birinciyi yanlış gördün, penaltı vermedin VAR'a gittin doğruyu yaptın. İkincide de gidip seyretseydin bakalım ne olacaktı? Bu sene maalesef bunları çok yaşayacağız. Nedenlerini zaten biliyoruz!