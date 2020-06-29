ERMAN TOROĞLU

Adam gibi maç yönetti

Galatasaray Trabzonspor'u yenerse, 55 olacak ama yine de 3 puan fark var... Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi için işi çok zor. Başakşehir'i yenmesi lazımdı, yenseydi yukarıyı çok zorlayacaktı. Galatasaraylı oyunculara soruyorum, siz daha önce neredeydiniz?

Çok enteresan bir maç oldu. Galatasaray, bu tarz bir karşılaşmada 60'ıncı 70'inci dakikada 'düşer' diye bekliyordum. Düşmediği gibi Başakşehir'e de çok zor anlar yaşattı. Demek ki büyük takım böyle oluyor. Beşiktaş da bu ağırlığını koyuyor mesela, Fenerbahçe'de bu yok. Başakşehir'de de dün büyük bir takım olayı yoktu. Lider ama büyük takım ağırlığı yoktu. Üzerlerinde bir baskı da yok.

Piyasada ne Galatasaray ne Fenerbahçe ne Beşiktaş var bir tek Trabzonspor... Onu da zaten badem yapıyorlar. Karşısında büyük takım bir tek Trabzonspor var. Trabzonspor'u da ne hale soktular.

Galatasaray'da Donk'a bayılıyorum. Adam çıkıyor oynuyor. Bu Donk'u Fatih Hoca oynatmadı, yedek bıraktı, yine de çıkıp oynuyor.

Bugün hakeme söylüyor muyuz bir şey. Hayır. Zor maç aslında. Adam düzgün koştu, düzgün hareket etti, düzgün davrandı. Adam, adam gibi maç yönetti. Bir şey diyor muyuz. Sonradan bir sallandı yine iyi gidiyor. Bu maçı da iyiydi.

Galatasaray çok dirençli bir takım değildi. Başakşehir böyle bir maçta 9 kart görüyorsa bundan önceki maçları sakat demek ki.

Şimdiye kadar gördüklerin doğru değildi, dünkü doğru. Ama şimdi bu hakem için iyi değil. Birileri bu hakeme maç verdirmeyebilir.