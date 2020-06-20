ERMAN TOROĞLU

Göçek diyet ödedi

Geçen yıl G.Saray-Konya maçında büyük hata yapan Hüseyin Göçek'in hakemlik hayatı bitmişti. Göksel Gümüşdağ ona sahip çıktı. Göçek de diyetini ödedi. MHK Başkanı Zekeriya Alp'i en başından beri uyardım, "Oğuz Sarvan ile bu iş yürümez, seni yakarlar" diye. Ama dinlemedi. Ankaragücü-Başakşehir maçna Göçek'in atanması en baştan yanlıştı. Bu maç birçok takımın ligdeki kaderini çok yakından ilgilendiriyor. Sen tutuyorsun, geçen sezon Galatasaray-Konyaspor maçında yan hakeminin tüm uyarılarına rağmen penaltıyı veren ve Serdar Aziz'i kırmızı kartla oyundan atan Hüseyin Göçek'i bu maça atıyorsun. Bu Göçek'in hakemliğini Yusuf Namoğlu ve ekibi bitirmişti. Ama Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Hakemler de hata yapar" diyerek sahip çıktılar, Göçek'i ve Özkahya'yı ipten aldılar. Hüseyin Göçek de bu maçta diyetini ödedi. Bazı şeyler tesadüf değildir.



NET GOLÜ YEDİLER!

FIFA kokartı senin göğsünde, VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu kim? Şoför sensin, direksiyon senin elinde. Son kararı sen vermelisin. Öyle topu VAR'a atıp bu işten sıyrılamazsın. Gel kardeşim pozisyonu bir izle öyle karar ver. Ankaragücü'nün alacağı 3 puan belki de ligde kalmaları için büyük bir hamle olacak. Hüseyin Göçek, verdiği ve vermediği kararlarla ligin kaderini etkiledi.

Gelelim pozisyonlara... Faty'nin ağlara giden golü net gol, tartışmaya gerek yok. Başakşehir'in eline temas var mı yok mu konusuna gelirsek; el konusunu yayıncı kuruluş bir türlü getiremedi. Sağdan gösterdi soldan gösterdi de VAR neyle karar verdi. Ben göremedim. Hangi görüntüye göre karar verdiniz. Sizde gizli görüntüler mi var? Bu hakemlere bir Hasan Doğan daha mı lazım? Bir temizlik istiyor sanki... Kirlilik var.