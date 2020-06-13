ERMAN TOROĞLU

En hazır takım Trabzonspor

BU kadar aradan sonra dün akşam 4 takım seyrettim. Biraz zor oluyor iki maçı seyretmek ama mecburdum. 4 takımın ilk 45 dakikalarına baktığımda fizik olarak ve takım olarak en hazır Trabzonspor gözüktü. Göztepe, bu 45 dakikada tahmin ettiğim mücadele ve futbolu ortaya koymadı. Guilherme'nin kendisini amatörce attırmasından sonra ilerleyen dakikalarda Göztepe maça ağırlığını koydu.

Maç 2-1'e geliyor. Trabzonspor her an bir gol yiyebilir. Biz televizyon başında seyrediyoruz, Trabzonspor Teknik Direktörü sahanın içinden seyrediyor. Eğer bu maç Trabzon'un aleyhine bitseydi, Hüseyin Çimşir bayağı hırpalanırdı. Guilherme bu tip işleri hep yapıyor. Özellikle Malatyaspor'da, büyüklerle oynanan maçlarda tuhaf işler yapardı. İlk sarı kartı net gördü. Artık dikkatli olacaksın. Oynadığın takım Trabzonspor. Günah değil mi arkadaşlarına!.. Sakın hakeme bahane bulma... Atılırdın, atıldın.

Sörloth resmen iki kişilik oynadı. Yaptırdığı penaltıyı düşünün… Neredeyse 70 metre top sürdü ve penaltı yaptırdı.

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün bu kadar ciddi sakatlıktan sonra böyle bir performans göstermesi takdir edilecek bir olay... Trabzonspor için büyük kazanç. Attığı golü, fizik gücünü son nefesine kadar harcayarak attı. Ardından sakatlandı. İşte takımların yerli oyuncuları, bu işleri yapmalılar. Özellikle bordo-mavili takımdan bu tip futbolcu çok çıkıyor. Hani derler ya kanının son damlasına kadar...

Biri Guilherme biri Ozan… İkisi de kırmızı kart gördü ve takımları için çok önemli bir maçta oynayamayacaklar. Ozan kilo almış. Kaptan üstelik… Belli ki iyi hazırlanmamış. Hakem onu atmakta son derece haklıydı.. Ama o itiraz ediyor.

Fenerbahçe maçında verilen penaltı kararı doğru. Trabzon maçında verilen penaltı kararı da doğru...



HELAL OLSUN...

Kayserispor, Fenerbahçe'yi eksik yakalamasına rağmen silkeleyemedi. Pozisyonlar yakalamadı mı; yakaladı. Fenerbahçe'yi kaleci Altay ipten aldı. Fenerbahçe iyi oynadı mı; hayır

Gustavo, Fenerbahçe'de hakikaten farklı bir futbolcu… Aldığı paranın karşılığını veren bir profesyonel… Helal olsun aldığı paraya...

Muriqi girince Kayseri defansı haliyle panikledi. Emre'nin kendisine dikkat etmesi lazım. Bir yerde teknik adam... Yaptığı işler doğru değil. Bu kadar aradan ve bu kadar psikolojik baskıdan sonra dün akşamki dört takımı da tebrik etmek lazım. Şu bir gerçek; salı akşamı hakem de ortadan çalarsa Saraçoğlu Stadı'nda çok güzel bir maç izleyeceğiz.