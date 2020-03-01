ERMAN TOROĞLU

Neden uzattı

İlk devre iki takım da futbol oynamadı. Birer pozisyon var. Fenerbahçe gol yaptı, Antalya yapamadı. 2. yarı Antalya futbol oynamaya başladı, Fenerbahçe'de 'tık' yok. İkinci 45 dakikada Antalya'nın bariz üstünlüğü vardı. Fenerbahçe hücum eder gibi görünüyor ama yalandan... Karşıdan ortalar, doldur boşat, yalandan şutlar. Antalya bu arada maçı 3-1, 4-1 yapacakken gereksiz top kayıpları ve hırslı oynama çabasıyla pozisyon kaybettiler. 1-0 öndesin, kontrollü top kullan, top yap rakibi sinirlendir.

Uzatma oynanıyor; defanstan gereksiz yere topa vuruyorlar. O toplar tenis topu gibi duvara çarpıp geri geliyor. Nitekim böyle bir pozisyonda golü yiyor ve sinirleniyorlar. Niye sinirlendiklerini anlamak mümkün değil. Daha sakin olup daha şuurlu top kullansaydınız golü yemezdiniz. Antalyalı oyuncular herhalde 90+6. dakikada gol geldiği için sinirlendiler. Tahmin ediyorum; hakem saha içindeki gecikmelerden dolayı oyunu uzattı. İsmi büyük takımla oynarken dikkatli olacaksınız. Hakem büyük takımların sahasında da bu uzatmaları verirse o zaman tamam.

Fenerbahçe yine galip gelemedi. Futbol da oynamadı. Enteresandır; beraberliğe sevinir halleri vardı oyuncuların ama kayıp 2 puan daha var. F.Bahçe mağlup olsaydı Ersun Yanal kalır mıydı; bence yine kalırdı. Yönetim de Yanal da Trabzon ile oynayacakları kupa maçını bekliyorlar. Fenerbahçe turu atlarsa durumlar düzelecek mi? Bence zor!

Şu bir gerçek; ikinci yarı Antalya takım gibi oynadı. Maalesef Fenerbahçe takım olamadı. Bir takım düşünün hem de mağlup... 80'den sonra iki tane oyuncu değiştiriyor! Her geçen gün de sahada vitaminsiz bir Fenerbahçe görüyoruz. Seyrediyoruz. Sarı-lacivertliler eriyor. Mutlaka bir sebebi vardır. Bunu da çözecek olan yer başkan ve yönetimdir.