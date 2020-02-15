ERMAN TOROĞLU

Beşiktaş yalandan oynadı...

Başakşehir, kendi istediği gibi oynadı, Beşiktaş'ı da istediği gibi oynattı.

Daha da doğrusu, kendi istediği şekilde oynatmaya zorladı. Beyin olarak maça iyi hazırlanmışlar. Çok da zorlanmadan maçı kazandılar.

Beşiktaş ikinci devre topla fazla oynuyor göründü ama Beşiktaş'ın topla oynadığı dakikalarda bile oyunun anahtarı Başakşehir'in elindeydi.

Beşiktaş için bu sene maalesef böyle geçecek görünüyor. Medipol Başakşehir de şampiyonlukta sonuna kadar potanın içinde olacak, o da görünüyor.

Siyah-beyazlıların artık önümüzdeki seneyi düşünmeleri gerekir. Acı reçeteler yazacaklar, buna göre oynayacaklar ve taraftarlarını da buna göre alıştıracaklar.

Başka şansları yok.

Başakşehir, hele ikinci devre topu son noktalarda isabetli yerlerden oyuna soksa, farkı açacaktı. Zaten 2 farkı yakalasaydı, bayağı farklı bitecek bir maç görünümündeydi..

Beşiktaş'ın bir şansı vardı beraberlik, o da olmadı..

Burak Yılmaz, Beşiktaş'a ilk geldiği dönem hariç maalesef iyi futbol oynamıyor. Sanırım güçsüz.

Sergen Yalçın, golcü bir oyuncusunu 81'inci dakikada eğer sakatlanmadıysa oyundan alacak kadar aptal bir adam değil. Demek ki bir sebebi var, yakında ortaya çıkar.

Beşiktaş oynuyor görünüyor ama yalan oynuyor.

Hakem çok düzgün bir maç yönetti. Zaten futbolcular da onu zorlayacak bir şeyler yapmadılar. Hakemlerden çok konuşuluyor son dönemde ama sahanın içinde kendini olur olmaz yerlerde yere atan futbol sahtekarları oyunculardan maalesef bahsedilmiyor. Bunları bu maç için söylemiyoruz, genel olarak söylüyoruz. Başakşehir'de Demba Ba'ya ayrı bir parantez açmak lazım. Adam golcü; oyun kuruyor, defansa yardım ediyor, vuruşları dersen tam derslik. Daha ne yapabilir ki, helal olsun!