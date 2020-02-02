ERMAN TOROĞLU

Hakemi eleştirdiğim nokta...

İki takım için de korku filmi gibi bir maç.

Son derece kontrolsüz hareketler var. İki takım da orta sahada pozisyon hazırlamada kaliteli işler yapmıyorlar, topu bir o kapıyor, kullanayım derken veriyor karşı tarafta; bu sefer de karşı taraf kaptırıyor..

Hani devamlı diyorlar ki, ben oynayamıyorum, al sen oyna!

Hakem, genelde kötü maç yönetmedi.

Hakemi bir tek eleştireceğim nokta var.

Oyun başladı, Ndiaye'ye bir kart gösterdi ki, gösterilmezdi. Bundan evvel Ozan'ın pozisyonu var, kart için daha net..

Hadi diyelim ki az sarı, nasılsa!

Bir şey dikkatimi çok çekti. Serdar Aziz ile hakem arasında bence bir büyü vardı.

Üç tane net sarı kartı Serdar'a göstermedi.

Ya büyü vardı ya da sarı karta karşı Serdar Aziz'in Passolig'i vardı.

Devamlı girip-çıkıyordu rakiplerine.

Fenerbahçe'de 90 dakika ayakta kalan tek adam var, Kruse.. Ama o da arkadaşlarına ayak uyduramadı. Muriqi top almak için çok geriye geliyor. Çünkü Fenerbahçe orta sahasından iyi top çıkmıyor.

Kruse inanılmaz çalıştı ve çok iyi işler yaptı ama tek kaldı.

Trabzon'da da önce Sörloth sonra da Uğurcan'ı sayarım.. Bu arada Uğurcan için bir kaleci değil de ahtapot demek lazım. Biraz da Ndiaye vardı.

Yani 2.5! Ama iki takımda da herkes koştu.

Yusuf Sarı ile başlamak büyük hata. Bu çocuk iyi bir oyuncu olabilir ama bu maça koyarsan onu ezersin. Trabzonspor 45 dakika eksik oynadı. İkinci yarıda, takıma yeni gelmesine rağmen Guilherme'yi koyunca maç dengelendi.

Guilherme'nin ayağına top gelince hep iyi kullanıyor.

Trabzonspor'un dün gece atanı da tutanı da iyi oynadı. Sörloth, direkten giden topu uzak köşeye vursa, üçüncü golü yapmıştı. Aslında bu maçı Trabzonspor'un kazanması yukarıda çok fazla bir şeye tesir etmedi. Çünkü herkes birbirine çok yakın. Bu tip işler şampiyonluğa oynayan diğer takımlara yarıyor.