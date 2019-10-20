ERMAN TOROĞLU

İki takımı değil hakemi seçerim

Ankaragücü toplama bir takım. Çok koşuyorlar, mücadele ediyorlar, fakat belli bir oyun planları yok. Yani, çok pozisyonda boşu boşuna koşuyorlar ve mücadele ediyorlar. Beşiktaş ise daha bir derli toplu görünüyor. Ne yaptıklarını biliyorlar. Ama onlar da iyi oynuyor mu? Hayır...

Zaten koskoca 45 dakikada 1 tane pozisyon var, onu da Beşiktaş yakaladı.

İkinci yarı başlıyor, maç ilerledikçe Beşiktaş'ın da baskısı artıyor, ama bu baskı da haybeye yurttan sesler! Göstermelik baskı. A.Gücülü oyuncular da yorgunlar, daha fazla kapanıyorlar ama iyi kontratak yapamıyorlar. Yük çok fazla defansa biniyor.

Bu arada sahneye A.Gücülü Sedat çıkıyor. Hakeme bir şeyler söylüyor ve atılıyor, muhakkak küfür ediyor. Altını çizerek söylüyorum, böyle bir maçta böyle bir pozisyonda hakeme küfür eden oyuncuya ben 'geri zekalı' derim. Ama futbolcu akıllı adamdır, zeki adamdır; geri zekalıdan futbolcu olmaz.

Pekala bunun sebebi nedir? Ben şuna bağlıyorum; çok fazla yük bindi, antrenman noksanlığı var, beyine de oksijen az gitmeye başladı, saçma sapan bir iş yaptı! Bu oyuncu bunu düşme maçında yapsa 'maçı sattı' derler. Bir ikili mücadele olsa, zor ya da kritik bir akını kessen ve atılsan; öpüp başıma koyacağım. Fakat işin enteresan tarafı Beşiktaş, 10 kişi kalan bu A.Gücü'nden yine faydalanamadı.

Beşiktaş iyi değil, futbolcuların havası da, teknik heyetin havası da iyi değil.. Bakalım yeni yönetimle birlikte, kımıldayacak mı siyah-beyazlılar. Ankaragücü için bu altın değerinde bir puan.. Ancak bu kadar efor sarf ettikten sonra inşallah haftaya oynayacakları maça daha derli toplu çıkarlar. Hakemi dikkatle izledim. Futbolcularla münasebeti iyi, gördüğünü çalmaya gayret ediyor. Bu maçta bayağı beğendim. İnşallah bundan sonra daha iyi olur. Çünkü bir maşallah diyoruz, ondan sonra bakıyorsunuz ki rezalet! Ama fiziği, duruşu ve hareketleriyle; özellikle de maçı oynatma isteğiyle iyi puan verdim. İki takım ve bir hakem.. İçinden birini seç deseler, hakemi seçerim..