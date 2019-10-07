ERMAN TOROĞLU

Hakem hakem n’oluyor...

SABIR taşı denen bir şey vardır. İnsanlar bir yere kadar dayanır, sonra çatlar. Dünyada VAR sistemi başarıyla kademe kademe iyi yönde kullanılırken Türkiye'de bu iş insanları aptal yerine koyarak uygulamaya devam ediliyor. Şampiyonlukta iddialı iki takım oynuyorlar. Maçta 3 tane siyah-beyaz hata var. Sana göre, bana göre değil. Net. Atiba'nın koluyla oynadığı top penaltı. Burak'ın rakibine dirseği geçirip, burundan kan gelmesi kırmızı kart. Küfür eden Caner'e yardımcı hakem, orta hakemi ikaz ederek kart göstermesini söylüyor. Hakem kartı göstermiyor. Daha doğrusu gösteremiyor. Çünkü Caner'in sarı kartı var. Kırmızı olacak. Eee şimdi biz neyin yorumunu yapıp yazacağız? Şöyle oynadı böyle oynadı diye mi! Aslında tarafsız seyirci olsa şöyle bağıracak; "Hakem hakem n'oluyor? Sağın, solun oynuyor." Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu işi yorumculara havale etmiş. Sevgili Alanya başkanı, hangi yorumculara! Renkli gözlüklerle bakanlara mı yoksa gözlük takmayanlara mı? Hakemi "Allah'a havale ediyorum" dese ceza yiyecek. Akıllı adam. Eğer TFF ve yayıncı kuruluş "Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi takımlar ligde sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacaklar" diye bir karar alınmışsa diğer takımlar ona göre transferler yapsınlar, harcamalar yapsınlar. Bir çift lafım da federasyon kurullarındaki arkadaşlara. Orada görev yaparken lütfen kulüp formalarınızı üzerinizden çıkarın. Hakeme localardan küfür ederseniz ve bunlar belgelenirse bu iş orta oyununa döner. Beşiktaş'ın bu zemininde daha çok futbolcu sakatlanır. Zemin zemin değil, karpuz tarlası. Sahada son damlasına kadar mücadele eden Dorukhan'a "Geçmiş olsun" diyorum.