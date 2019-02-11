Organize işler mi var?

ERMAN TOROĞLU

ORTAM güzel, iki takım da top oynamaya niyetli. G.Saray ilk 20 dakika sağdan soldan müthiş pozisyonlar yaratıyorlar .Sonra Trabzonspor dengeyi sağlıyor.Trabzonspor tahminlerin üzerinde sahaya iyi yayılıyor ve iyi direnç gösteriyor .Önce bir penaltı mı, ofsayt mı olayı oluyor? Çizgiy i çekiyorlar ama nasıl çekiyorlar! Çünkü o kırmızı ile mavi çizgiye bakınca bir de oyunculara bakınca biraz tuhaf geliyor.Sonra sahneye bir kez daha hakem çıkıyor. Nagatomo çok net bir biçimde, iki gün evvel Soldado'nun hakeme söylediği kelimeyi hakeme söylüyor. Hakem duyuyor, görüyor ama vermiyor.Sonra Trabzonsporlu oyuncu göbekten tehlikeli bir şekilde top sürerken Diagne arkadan net bir biçimde indiriyor.Diagne'nin evvelden sarı kartı var. Verse kırmızı olacak!Ama daha sonra o pozisyonun çok benzerlerine sarı kart veriyor.Sonra ikinci yarı Marcao, Ekuban'ın ayağına basıyor. VAR çağırıyor, 10 dakika bakıyor. Yahu arkadaş !Hadi maçın içinde görmedin, eğer 10 dakika televizyonda göremiyorsan bu işi neden yapıyorsun kardeşim!Ayağa basılan pozisyonda VAR'a gidiyorsun ve pena-tı vermiyorsun.Bakınız...Aslında bütün bunlardan sonra bir çift laf Trabzonsporlu futbolculara söyleyeceğim; hepinize helal olsun, hakeme rağmen iyi mücadele ettiniz ve oyundan atılmadınız.Galatasaray'ın galibiyetine dün gece büyük gölge düştü.Merak ediyorum, sarı-kırmızılılar bundan