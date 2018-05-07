ERMAN TOROĞLU

Aydınus yarın hakemliği bırakır!

Akhisar-Galatasaray maçının ana fikri şu: Gomis iki önemli maçta, iki önemli penaltı kaçırdı. Fatih Terim çıkıp dedi ki, "Yine olsa ben yine Gomis'e attırırım." Bence mükemmel bir cümle ve yorum yaptı. Ama biz burada olayın olması gereken kısmına bakalım. Eyy Gomis... İki tane penaltı kaçırdın, burada Fatih Terim sana, "Penaltıyı at" dese bile senin, "Ben bu penaltıyı atamayacağım arkadaş" demen lazım. Senin gol kralı olman mı önemli, Galatasaray'ın şampiyonluğu mu? Tamam, golcüler bencildir... Adama sormuşlar "Adın ne?" diye... "Muuuuuusaaa" demiş uzatarak. Uzatma kardeşim, "Musa" deyip geç! Gomis efendi sen de o kadar uzatmayacaksın. Uzatıyorsan da sonra ağlama pozisyonuna girmeyeceksin.

Zaten Gomis, sezon başındaki Gomis değil. Günden güne düşüyor, hep aşağı doğru gidiyor. Akhisar'a helal olsun. Çatır çatır oynadılar. Maç iki tarafa da gidip geldi. Tamam Galatasaray şampiyonluğa gidiyor, bu yolda gerginlik de var ama bütün futbolcuların dikkat etmesi gerek.

Mesela Muslera... Mükemmel oynadı. Ama 90+5 oynanıyor... Artık hakem düdük çalacak. Biraz oyala, sonra da uzun top oyna, hakem bitirecek zaten. Ama sen degaj yapıyorsun, bu sefer top Akhisar hücumuna dönüyor. Ve hakem çok haklı bir şekilde pozisyonun devamının bitmesini bekliyor. Ve pozisyon bitmeden bitiş düdüğünü çalmıyor. Gol olsa ne olacak? Yani futbolculukta sinekten yağ çıkaracaksın!

Galatasaray çok mu iyi oynadı? Hayır.

Koştular, mücadele ettiler. Aynı Fenerbahçe'nin yaptığı gibi... Onlar da iyi oynamadılar, onlar da sadece mücadele ettiler. Yalnız iki maçın arasında bir fark vardı. Akhisar-Galatasaray maçında hakem hakem gibi maç idare etti tebrikler.

Liderin maçı olduğu için de Fenerbahçe-Bursaspor maçından daha zordu.

Tebrikler Ali Palabıyık.

Ama dönün Fenerbahçe- Bursaspor maçına. Fırat Aydınus... Öyle bir maç yönetti ki bir tek kelimeyle anlatabilirim: Şeytani. Verdikleri var, yalnız verdiklerine bakarsanız yahu bayağı doğru karar vermiş dersiniz. Peki ya vermedikleri? Ne demişler: "Şeytan ayrıntıda gizlidir." Fenerbahçe- Bursaspor maçının 90 dakikasını versinler...

Pozisyon pozisyon işleyeyim... Fırat Aydınus da seyretsin, yarın hakemliği bırakır. Çünkü millet o kadar aptal ve keriz değil. Yani aslında şeytan olmadan, cin olmaya kalkmış ama işte aması... Sonuna gelince böyle olursun. Her tarafın ayrı oynar. Bu iki maçta dün dört takım da iyi mücadele ettiler. Bunların arasında şartlara göre bence en iyi olan Bursaspor'du. Ama orada da bir şeytan vardı. Sözün özü...