Bizim çocukların yeni hikayesi

A Milli Futbol Takımımız, 2008 Avrupa Şampiyonası'nda destan yazdığı ekranlara geri dönüyor. Bizim çocukların yeni başarı hikayelerine Turkuvaz Medya ekranlarında ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Evet, UEFA Uluslar Ligi maçları 24 Eylül'den itibaren Atv, A Spor ve Turkuvaz Medya'nın tüm kanallarında futbolseverlerle buluşacak. Milli takımımız ilk kez A Ligi seviyesinde mücadele edeceği için Avrupa'nın en iyi takımları ve birbirinden ünlü yıldızlar ülkemize gelecek. UEFA, Uluslar Ligi'nin A kategorisini çok önemsiyor. B, C ve D Ligi bu seviyeye çıkmak için mücadele eden alt ligler konumunda. A Ligi ise UEFA için adeta bir Premier lig havasında… Maçları, stadyumları, naklen yayınları ve tüm paydaşları bu çerçevede değerlendiriyor. Üst seviyedeki kriterlerden dolayı bizler de en küçük detayları bile titizlikle ele alıyoruz. Bu noktada grup olarak en büyük avantajımız tam on beş yıldır Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa maçlarını yayınlamak oldu. Her açıdan çok antrenmanlı, teknik ve içerik anlamında çok deneyimli bir kadroya sahibiz. Arkadaşlarımız yaz başından beri yoğun bir hazırlık içinde. Türkiye'deki pek çok televizyon, taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışırken, Turkuvaz Medya öz kaynaklarıyla en kapsamlı yayınları bile yapacak bilgi ve donanıma sahip durumda. Bu elbette bir yönetim vizyonu sayesinde olabiliyor. Ziraat Türkiye Kupası maçlarına kimse dönüp bakmazken grubumuzun yıllar içinde bu organizasyonu getirdiği nokta da işte sözünü ettiğim bu vizyonun neticesidir. Amacı bağcıyı dövmek değil de üzüm yemek olan her futbolsever, bu grubun ülkemizdeki futbol yayıncılığına yaptığı katkıyı kabul edecektir. Bugün devlet televizyonu bile şifreli yayınlar yaparken, futbola gönül verenler Turkuvaz Medya kanallarında İspanya'dan, Almanya'ya, İngiltere'den, Fransa'ya kadar en üst düzey takımların en iyi maçlarını ücret ödemeden izleyebilecekler. Bir parantez de "Bizim Çocuklar" a açalım. Fransa, İtalya ve Belçika karşısında işimiz hiç kolay değil. Üstelik Dünya Kupası performansımız da tabiri caizse milli takımımızın "fiyakasını" bozdu. Ama unutulmasın! Türk halkı milli takımına küsemez. Kulüpçülük, ay yıldızlı formanın önüne geçemez! Teknik direktörümüz Vincenzo Montella meslektaşları arasında belki de en şanslı isim. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan sonra pek çok teknik adam görevini bırakmak zorunda kalırken, TFF ona tam destek verdi. Montella doğru kadro ve doğru oyunu sahaya yansıtmamızı sağlarsa Dünya Kupası'nın üzerine sünger çekip, EURO 2028'e doğru güvenle yelken açabiliriz.

2008'DEN, 2028'E…

EURO 2032'ye ev sahipliği yapmaya hazırlanırken yeni başarı hikayeleri için çok uygun bir ortam değil mi? Unutmadan, Turkuvaz Medya'nın da önümüzdeki süreçte yeni yayın müjdeleri olacak. O da bir başka yazının konusu olsun…