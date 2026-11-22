Kağıt üzerinde...

Takımına düzgün zemin hazırlamak, taraftarına temiz tribünler, stadyuma kolay ulaşım sağlamak, yine taraftarın kombine ve ürün satışlarıyla yağdırdığı milyonları doğru bir süreçle yönetmek kulüp yönetimlerinin görevidir. Kağıt üzerinde Galatasaray'ın bir yönetimi var ama pratikte bir yönetimi olsa en azından dün bu maç RAMS Park'ta oynanırdı. İki formda beki Sallai'yi ve Jakobs'u kaybeden Okan Buruk'un futbolu bırakmış değil, futbolun onu bıraktığı Kaan Ayhan'ı sağ bek yapması kadroya bakınca tercih değil mecburiyet gibiydi... Ofsayt tartışması olan erken bir gol ile öne geçti sarı- kırmızılılar. Orta sahada Torreira'nın yükünü Batrakov hafifletse de yokları oynayan Sara'nın vurdumduymaz ve kaçak futbolu Uruguaylı'yı her zamankinden daha fazla koşturdu. Buruk'un takımı, ilk yarıda arkasında Kaan'ın oynadığı Yunus'u oyuna sokmakta zorlanırken Deniz en uçta didinen ama "Ben Osimhen'in arkasında ancak 3'üncü santrfor olurum" diyen performansına devam ediyordu. İlk yarı pekala berabere bitebilirdi. Samsunspor, 5 hücumla bitirdiği devrenin ardından ikinci yarı Galatasaray kalesine 13 kez atak yaptı. Uğurcan 6 kurtarışıyla, Singo da müthiş kesiciliğiyle Galatasaray'ı tabelada ayakta tuttular. İkinci gol öncesinde de takım sinyalleri veriyordu. Ama Buruk, tabelaya aldırmayıp değişikliklerde geç kaldı diyecektim ancak oyuna aldığı İlkay ve Sane'nin de top kaybından başka bir şey yapmadıkları da kayda geçsin. Haftaya derbi varken zor da olsa 3 puan almışken Okan Buruk'un son düdükle 2. sarı kartı görüp haftaya tribünde olmayacak olmasına dair bence uzun bir açıklama yapması gerekiyor. Bu tecrübeye bu sorumsuzluk yakışmıyor!