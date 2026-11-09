Rakibe iyi çalışmış

Liverpool galibiyeti, Emre Belözoğlu ile açılan beyaz sayfa… Fenerbahçe bu artılarla gitti Çorum'a. Belözoğlu, Kante'yi kulübede tutup doğru bir rakip analizi ile başladı maça. Fenerbahçe ön alan baskısı yapmıyor, topun arkasında kalabalık duruyor ve geçiş hücumu arıyordu. Çorum adına Ramirez'in karşı karşıya kaçırdığı pozisyon kader anıdır. Ardından Cengiz'in top kaybı, Oğuz'un nefis uzun pası ve iki ayağını da aynı derecede iyi kullanan Greenwood'un çaprazdan nefis bitirişi. İsmail'in orta sahaya getirdiği dinamizm, İrfan Can'ın iştahlı oyunu, yine orta sahada kazanılan bir topla ikinci golü getirdiğinde Belözoğlu ve takımının bu taktikle farka koşacağı ortadaydı. Çorum buna auta attığı iki kafa vuruşu ile itiraz edebilirdi, yapamadılar. İkinci yarıda kontrolsüz yüklenen Çorum'u yorgunluk belirtileri gösteren İrfan Can, yine bir kontratakta, yine ceza alanı dışından cezalandırdı ve görevini yapmış olmanın keyfiyle dışarıya geldi. Haftalardır keyifsiz olan Greenwood'un iki gol atması, Belözoğlu'nun yerinde değişiklikleri tabelada farkı büyüttü. Burak Yılmaz'ın elinde ön tarafta yetenekli adamlar var ama orta sahada basit top kayıpları ve geriye dönüşlerdeki yavaşlık, onun kariyerine ağır bir hezimet yazdırdı. Bir hafta önce krizde olan Fenerbahçe, şimdi milli araya Şampiyonlar Ligi'nde 5 puan ve deplasmanda 5 gollü galibiyetle giriyor. Belözoğlu için bundan daha iyi başlangıç olmaz.