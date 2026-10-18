Mağluptur bu yolda galip!

Son 3 maçında kalende 9 gol görmüşsün, son 5 karşılaşmasında 4 mağlubiyet alan G.Birliği ilk 45 dakikada kalene 10 hücum geliştiriyor, 6 korner atıyor… Salih iki net pozisyondan yararlanamıyor, bir pozisyonda da Uğurcan karşı karşıya kurtarıyor. Akılda kalan tek pozisyon Osimhen'in şut-orta karışımı topunu Sane'nin dışarı attığı an… Ve sen her şey yolundaymış gibi ikinci yarı soyunma odasından aynı 11'le dönüyorsun. Rakip 'Rodri- Pedri'li Barcelona orta sahası' dedik, 'sihirbaz Yamal' dedik, peki bu Ankara'daki oyunun bir açıklaması var mı Sayın Okan Buruk! Gabriel Sara sahada yürüyor, Mario Lemina sürekli top kaybı yapıyor, Sallai'nin takıma faydası yok, Leroy Sane istekli ama verimsiz, Osimhen ayağına gelen her topu açı fark etmeden kaleye vuruyor. Bütün bunlar olurken Okan Buruk bunları kenardan izliyor.

Gençlerbirliği dün ilk ve ikinci yarıda kaçırdıklarıyla 'atamayana atarlar gerçeğiyle' yüzleşti. Ancak başka bir gerçek daha var. Başta Okan Buruk olmak üzere Deniz Gül'ün golüyle kazanmış olsalar da onlar için deniz bitti! Bundan sonrası ayağa batan çakıl taşları.

Batrakov'un maç boyunca müthiş mücadelesi, Uğurcan'ın kurtarışları ve İrfan Can Eğribayat'ın hatasıyla gelen galibiyet. Galatasaray üç puanı almış olabilir ama önünde Lille ve Fenerbahçe maçları varken mağluptur bu yolda galip.