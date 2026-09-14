Forma adaleti yok!

Sporting mağlubiyeti sonrası geçen sezon hiç yenemediği Kocaelispor karşısında Okan Buruk'tan rotasyon elbette bekleniyordu ama bu Barış ısrarını anlayabilmek mümkün değil. Genç yaşında Batrakov da Çarşamba-Pazar maça çıkmayacaksa pes artık. Yunus iyi niyetli, çok çalışkan ama merkez yerine sağ çizgiye yakın oynamayı seven bir oyuncu. Barış ile o kanatta ikiz kardeşleri oynarken ilk yarıda Galatasaray'ın bütün tehlikeli atakları Leao'nun attığı toplarla geldi neredeyse… Bu takımda el freni birkaç isim var. Garanti oynamak başka şey suya sabuna dokunmamak başka şey. Sallai de Sara da Eren de bu el frenleri… Tek taraflı bir ilk yarıda çerçeveye 6 isabetli şut, ikinci yarı için elbette pozitif işaret… Okan Buruk oyuncu tercihlerini sürekli olarak bazı isimler için 'Hazır değiller' olarak açıklıyor… Doğrusu bunu kabul etmek mümkün değil. Batrakov hazır geldi. Lesley Ada'dan geldi. Kendisiyle sezon başından beri çalışan İlkay'a bir dakika bile süre vermedi. Dün ilk değişiklikte Barış kenara gelip, Yunus sağ kanada geçip, Batrakov forvet arkasında oyuna girerdi. Sara'nın yüz ifadesinden de memnuniyetsizliği ortadaydı. Leao'nun sorumluluk alması, Deniz'in tüm tecrübesizliğine rağmen iyi işler yapması sarı-kırmızı takımın artıları. Mesele üç puansa gemiyi limana yanaştıran kaptan Abdülkerim'di. Son 10 dakikada Kocaelispor'un oyunun momentumunu alması, Göztepe ve Çorum maçlarından sonra da Galatasaraylılara, Okan Buruk maalesef rahat bir maç izlettiremedi. Evet Osimhen sakat ama Uğurcan ve Torreira hariç kalan bütün futbolcularda forma adaleti soru işareti.