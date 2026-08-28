F.Bahçe, G.Saray’dan daha iyi bir kura çekti

Kağıt üzerinde Fenerbahçe'nin,Galatasaray'dan daha iyi bir kura çektiğini söyleyebilirim. 'İçeride Barcelona'yla,deplasmanda Paris Saint Germain ya da son torbadan AEK ile Atina'da oynamak çok zor' yorumu klişeden başka bir şey değil. Çünkü dün kura çekiminde de gördük ki Galatasaray'ın en büyük zorlu rakipleri,1. torbadan Dursun Özbek, 2. torbadan Abdullah Kavukcu, 3.torbadan Eray Yazgan. Kendi içinde kavgası bitmeyenin dışarıda kazanılacak savaşı yoktur. Geride kalan 3 ay gösterdi ki G.Saray'ın iç çekişmeleri deplasmandaki PSG'den daha korkulu bir rakip.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tur için baraj 9 puandı. F.Bahçe'nin kadro kalitesi Villarreal, Slavia Prag ve LASK maçlarından 9 puan alabilmek için yeterli. Bunlarda kayıp yaşamazsa üstüne ne yaparsa kâr elbette. Önemli bir nokta da yarın belli olacak fikstür. 3 haftalık milli ara öncesinde bir Şampiyonlar Ligi maçı var. Ekim, kasım, aralık aylarında hem temsilcilerimizin hem de rakiplerinin form grafiklerini,sakatlıkları ve cezalıları bugünden öngöremeyeceğimiz için büyük harfli tahminler yapmamak lazım. İki takıma da hayırlı olsun. Ligdeki yarışla beraber bu kulvardaki mücadele de nefes kesecek.