Büyük değil çok büyük iş

Cengiz Ünder'i de Roma'ya transfer eden Avrupa'nın en ünlü sportif direktörü Monchi, Salah'ın Liverpool'a satışında İtalyan kulübüne 40 milyon Euro kazandırdığında Çizme medyasının yazdıklarını hatırlıyorum… İspanyolu göklere çıkardılar, "Mısırlı forvet bu kadar para etmez" demeye getirdiler. Salah'ın, Premier Lig kariyeri malumunuz… Bırakın 40 milyonu, 140 milyonluk bile topçu haline geldi. Liverpool'un son şampiyonluğu öncesinde Real Madrid'e gidebilirdi. Kapılar açıktı, kabul etmedi. Son 10 yılda Avrupa futboluna en büyük damgayı vuran yıldızlardan birine Trabzonspor forması giydirmek büyük değil, çok büyük iş… Elbette çok insanın dilinde "Salah eski günlerinde değil" yorumu var. Doğrusu Suudi Arabistan'dan gelecek astronomik bir teklife 'hayır' demeyeceğini düşünüyordum. Beşiktaş görüştü, hak vermek lazım onların evdeki hesabı çarşıya uymadı… Sonuçta bu bir transfer çalımı değil. Trabzonspor elbette tarihinin yıllık ücret olarak en maliyetli oyuncusunu kadrosuna katıyor. Elbette çok forma satar, Salah'ı reklam yüzü yaparlar ama işin gerçeği, ona ödenecek paranın çıkabilmesi için sportif başarıya, şampiyonluğa, Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye ihtiyaç var. Trabzonspor yönetimini tebrik ediyorum. Fatih Tekke gibi bir hocanın da Salah gibi bir süper starla çalışma fırsatını yakalayacak olmasından dolayı onun adına çok mutluyum.