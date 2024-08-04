04 Ağustos 2024, Pazar BÜLENT TİMURLENK











Tek kelimeyle hezimet! Şampiyon takımlar için en büyük transfer, eldeki ideal 11'in kilit adamlarını kadroda tutabilmektir. Elbette taraftar yeni geleceklerle ilgilenir. Galatasaray için eğer hedef Süper Kupa ve ligin ilk haftasıysa transferde geç kalındığı ortada. Dün sahaya sezonu bitiren kadrosuyla çıktı Okan Buruk... Nelsson'un hatası ve Ciro'nun golüyle başlayan maçta Beşiktaş ilk yarıda hafifleterek devam ettiği ön alan baskısıyla Galatasaray'ın hücuma konforlu çıkmasını önlerken defansını da öne çıkartıp arkada büyük boşluklar bıraktı. Galatasaray adına ilk yarıda akılda kalan iki pozisyonun ofsaytla kesilen goller olması dışında bol pas hatasının yapıldığı, hat kırmakta zorlanan Mertens ve Ziyech'in oyuna girmemesiydi. Beşiktaş; orta sahasına yaklaştırdığı defansıyla kalabalık bir blok yaratırken, hücumdaki bağlantı adamı Rafa Silva da doğrusu kayıptı. İlk yarıda orta sahada alamadığı oyunu Batshuayi'yi sokup tümden kaybeden Buruk'un elindeki pikabın tek bozuk yeri iğnesi değil, her noktasıydı. Beşiktaş daha dinamik kaldı oyunda ve hezimet gibi bir skorla kupaya uzandı.



ÜÇÜ DE İSABETLİ

Transfer sezonu açıldığından beri yönetimine kol kanat geren Okan Buruk, şimdi futbol sahasındaki eleştirileri göğüsleyen insan… Bir insan kendine bu kadar kötülük yapmamalı. Beşiktaş'ın üç transferi de isabetli imzalar olduklarını dün sahada kanıtlarlarken, milyonlarca Beşiktaşlı, "Giovanni van Bronckhorst keşke Şenol Güneş'ten sonra geçen sezon göreve gelseydi" demiştir.